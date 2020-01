Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct ligue 1 - La phase retour débute le 23 janvier

Après plus de trois semaines de trêve, la plus grande compétition du football congolais reprend ses droits le 23 janvier à Brazzaville. Durant treize week-end, les amoureux du ballon rond assisteront, jusqu'au 19 avril, à quatre-vingt-onze rencontres de haute facture, dans quatre stades du pays.

Parmi les rencontres les plus attendues de cette étape de la compétition, les supporters peuvent noter la rencontre du 26 janvier entre le quatrième du championnat Diables noirs et le septième V Club Mokanda. Malgré l'écart actuel et le match nul (1-1) à l'aller, les deux équipes étaient coude à coude au début de la compétition. Il faut également suivre le match entre Etoile du Congo et l'Ac Léopards de Dolisie(1-1 au match aller). Le déplacement des Diablotins à Owando où ils seront reçus par Otoho le 2 février reste également à suivre avec attention.

Le plus grand derby de la compétition, le match qui oppose les deux meilleures équipes de la capitale, à savoir Diables noirs et Etoile du Congo aura lieu le 16 février, dans le cadre de la dix-septième journée du championnat. Après plusieurs défaites qui lui ont été infligées par Etoile la saison dernière, Diables noirs a pu venir à bout de l'Etoile (1-0), lors de la phase aller. Cette fois-ci, les Stelliens se laisseront-ils encore dominer ? Les Diablotins sont-ils prêts à empêcher de façon successive la lumière de leur adversaire de briller ? Rendez-vous le dimanche 16 février, à 16h, au stade Alphonse Massamba-Debat.

Notons qu'une semaine avant, l'Etoile du Congo sera face à la Jeunesse sportive de Talangaï (JST) et l'équipe de Diables noirs sera accueillie au complexe sportif de Pointe-Noire par Nico-Nicoyé tandis que la semaine qui suivra le match Diables noirs- Etoile du Congo permettra aux jaunes et noirs, à leur tour, d'affronter la JST.

Si la phase aller s'était bien déroulée dans son ensemble, la réussite de la deuxième et dernière phase du championnat congolais, saison sportive 2019-2020 reste l'un des paris que la Ligue nationale de football devrait relever au cours de cette année. L'exécution des matchs retour du championnat reste la partie la plus décisive voire même tendue de la compétition. En effet, les quatorze équipes en lice chercheront d'une manière ou d'une autre à bien se positionner ou se repositionner afin de non seulement sauver leur image mais aussi se maintenir en ligue 1.

Au regard des rencontres qui se sont déroulées, la phase aller a permis aux habitués de la compétition comme Etoile du Congo, Fc Kondzo, Diables noirs ou Ac Léopards d'observer la température du tournoi avant, sans nul doute, d'appuyer sur l'accélérateur pendant cette phase. Condition sine qua non pour ceux qui veulent avoir une bonne place à la fin de la compétition. Cet argument n'est pas du goût des clubs comme As Otoho et la Jeunesse sportive de Talangaï qui avaient mis le paquet dès les premières journées du championnat. Une stratégie offensive qui leur a respectivement garanti la première et la deuxième place au sommet du podium avant de commencer sereinement la deuxième partie.

Certaines équipes, à l'image d'As Cheminots et Tongo Fc peinent à convaincre dans leur prestation. D'autres par contre, comme le Racing club Brazza(RCB), découvrent pour la première fois le haut niveau du football congolais et tentent soit peu de se conformer au rythme des anciens.

Classement à l'issue de la phase aller

1-As Otoho 33 pts

2-JST 26 pts

3-Cara 23 pts

4-Diables Noirs 21 pts

5-Fc Kondzo 21 pts

6-Patronage 19 pts

7- V Club Mokanda 18 pts

8-Etoile du Congo 16 pts

9-Ac Léopards 15 pts

10-Inter club 14 pts

11-RCB 14 pts

12-Nico-Nicoyé 12 pts

13-As Cheminots 08 pts

14-Tongo Fc 04 pts