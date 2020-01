Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « La communication dans tous ses états »

La collection scientifique « Le soleil du savoir » a accouché du premier numéro de la revue congolaise de la communication et des arts. Ce premier numéro édité par Renaissance Africaine naît sous la coordination de Ludovic Robert Miyouna et Nicole Laure Dimix Théodora. Il traite du thème de « La communication dans tous ses états ».

Cinq chercheurs ont contribué à la rédaction de cet ouvrage. De manière chronologique, nous ferons la synthèse de leurs différentes études. Le premier qui ouvre le bal est Ludovic-Robert Miyouna, professeur en sciences de l'information à l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville. Il s'intéresse à la « Perception africaine d'un universitaire européen en Afrique ». Il s'appuie, en effet, sur la figure du Pr André-Jean Tudesq qui l'a encouragé à promouvoir le côté scientifique du discours dans la communication par rapport à l'aspect pédagogique. Ce fut d'ailleurs son ancien formateur. Son étude se présente a priori comme un hommage rendu à titre posthume.

Nicole Laure Dimix Théodorat, enseignante à l'Université Marien-Ngouabi, s'est penchée sur la question de la propagation du VIH, en mettant en évidence les informations erronées qui se répondent parmi les femmes congolaises. Sa bataille consiste à démasquer les hérésies communicationnelles et à donner la bonne information. La valeur de cette étude réside dans la dénonciation des facteurs socioculturels qui augmentent les risques de propagation de la pandémie au Congo.

Avec la même auteure, on revisite les titres anciens chez les Kongo. Elle relève à travers cette thématique, une communication hiérarchisée. On y découvre un savoir patrimonial immense sur les royaumes Kongo, Loango et Téké, grâce un travail onomasiologique de fond.

Ensuite, Godefroy Yombi, enseignant à l'Université Marien-Ngouabi, prend le témoin en abordant les différents contours du concept « ambassades » usité dans la communication politique pendant les périodes électorales en République du Congo. Ce phénomène apparu en 1992 est entré dans les mœurs congolaises. Et Godefroy Yombi en analyse le déploiement et les incidences.

Enfin, David Gomez Dimixson, écrivain et chercheur à l'Université Agostino Neto en Angola, clôt ce numéro en réalisant une étude croisée sur l'inesthéticité environnementale chez Emile Zola, Louis-Ferdinand Céline et Laure Dimix. Comme critique littéraire, il fait un décryptage transversal entre l'œuvre fictionnelle de ces écrivains et les manifestations de la crise écologique.