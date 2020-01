Congo-Brazzaville: Télécommunication - Canal+ marque une nouvelle présence à Bacongo

Le directeur général de Canal+ Congo, Benjamin Belle, a officiellement ouvert, en présence de l'administrateur maire de l'arrondissement 2 Bacongo, Simone Loubienga, la boutique Canal+ store Bacongo, à Brazzaville.

Situé en plein cœur de la grande agglomération de Bacongo, l'inauguration de ce nouvel espace de vente et de contact entre cette structure et les clients est une manière pour cette société de se rapprocher de plus bel de la population. « Canal+ store Bacongo a été pensée dans l'optique d'offrir à ses clients plus de proximité et de modernité. Cette boutique offre une toute nouvelle expérience, grâce à un parcours client totalement réétudié, mais aussi par son design moderne », a signifié Benjamin Belle.

Il a ajouté que la boutique sera ouverte de lundi à vendredi de 8 h à 18h puis samedi de 8h à 16h avant de conclure que cette boutique permettra aux clients de se plonger dans un univers de sport ou de cinéma incomparable.

L'administrateur maire de Bacongo a, pour sa part, signifié que cette boutique apporte un véritable ouf de soulagement aux habitants de Bacongo et ses environs. « Nous sommes contents d'accueillir cette boutique. Il est certes bien d'acheter l'abonnement par mobile money mais il est mieux d'avoir un contact avec les vendeurs. Souvent lorsque j'avais des difficultés, je me rendais en ville. Maintenant, je viendrai directement ici puisque cela me permettra de gagner en temps », a-t-elle signifié. Notons que cette boutique n'est pas la première puisque l'entreprise a eu a ouvert des boutiques du genre à Mikalou, centre-ville et autres lieux stratégiques.