Angola: L'INAMET annonce des fortes pluies dans le nord de l'Angola

Luanda — Des pluies faibles ou fortes, parfois accompagnées d'orages sont attendues dans certaines municipalités des provinces telles que Uíge, Cuanza Sul, Zaire, Cuanza Norte, Malanje, Lunda Norte et Lunda Sul, indique la prévision de l'INAMET pour les régions de nord du pays jusqu'à 18h de ce vendredi.

Il est prévu un ciel partiellement nuageux presque tout l'après midi alors qu'il sera très nuageux à l'aube et le matin à Luanda, Bengo, Cabinda, Zaire et Cuanza Norte, mais aussi des pluies légères et modérées sont attendues dans ces localités.

Il va s'observer au centre, un ciel dégagé dans la province de Benguela, parfois nuageux à l'aube et le matin à Huambo, Bié et Moxico, mais avec un risque de bruine dans certaines municipalités de Benguela, des pluies faibles ou fortes dans certains endroits de Moxico et Huambo