Gabon: Une visite des plus honorables à l'Ecole241

L'Ecole241 a reçu hier, la visite du secrétaire d'Etat français auprès du ministre d'Europe et des Affaires Etrangères, Jean Baptiste Lemoyne. Accompagné d'une délégation constituée de son Excellence l'Ambassadeur de France au Gabon et d'autres personnalités de l'ambassade, le secrétaire d'Etat a tenu à découvrir le parcours et les réalisations de l'université du numérique dont la renommée et l'impact attirent les plus grandes entreprises.

Après avoir rencontré le Président de la République gabonaise et le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Baptiste Lemoyne s'est rendu à l'Ecole241 pour une visite découverte. Cela a été l'occasion pour l'équipe administrative de présenter le bilan des objectifs de l'école notamment, ceux de livrer une cuvée de professionnels du numérique formés en 8 mois et d'assurer leur insertion professionnelle complète sur le marché de l'emploi.

Il est à noter que 98% des apprenants de la première promotion de l'école ont été insérés dans des entreprises gabonaises telles que BICIG, BS Gabon, Crédit Solidaire du Gabon, l'Ambassade de France du Gabon et bien d'autres. Cette insertion a été rendue possible grâce à la convention signée entre l'Office Nationale de l'Emploi et l'Ecole241.

Projet financé par l'Ambassade de France au Gabon, l'Organisation Internationale de la Francophonie et par Simplon dans le cadre du programme PICCSA, l'Ecole241 est une université du numérique créée en 2018 par Sylvère Boussamba, ancien directeur informatique d'Airtel Gabon et fondateur d'Ogooue Labs, dans le but d'aider les jeunes en situation de décrochage à s'insérer dans le monde professionnel.

La circonstance a réuni les personnalités partenaires notamment le Directeur Général de l'Office National de l'Emploi, le Directeur Général de l'Economie Numérique et le Directeur Régional de l'Organisation Internationale de la Francophonie.

Le secrétaire d'Etat a félicité le fondateur de l'Ecole241 et toute son équipe pour leur engagement. Il a également salué le courage de ces jeunes qui ont compris que le numérique est désormais une des clés de voûte du développement et qui ont décidé d'en devenir les promoteurs. La cérémonie s'est soldée d'une série d'échanges et de témoignages d'anciens étudiants de l'école.