Togo: Yamgnane appelle les Togolais à se mobiliser pour qu'il n'y ait ni premier ni deuxième tour

« Mobilisons-nous pour qu'il n'y ait ni premier ni deuxième tour ! », c'est l'appel que lance Kofi Yamgnane dans son message de vœux de nouvel an aux Togolais. Voici l'intégralité de son message...

TOGO : 2019, L'ANNÉE DES DUPES ... QUE SERA L'ANNÉE 2020 ?

Mes chers compatriotes,

J'ai choisi ce 08 janvier 2020 pour vous adresser mes vœux du meilleur pour notre cher Togo. En effet, c'est la date que le gouvernement a choisie pour la fin du dépôt des candidatures pour le scrutin présidentiel dont il a solennellement annoncé la date du seul premier tour !

Manifestement, il n'y aura pas de deuxième tour ! Mobilisons-nous pour qu'il n'y ait ni premier ni deuxième tour !

Mes chers compatriotes,

Malgré les termes très explicites de la Constitution que vous avez adoptée à l'unanimité depuis octobre 1992, malgré votre ferme opposition toujours pacifiquement exprimée mais sauvagement réprimée, malgré les nombreuses mises en garde de ses pairs, Faure Gnassingbé « est pressé par le peuple togolais » d'annoncer sa candidature pour un 4e mandat qu'il gagnera, bien entendu, dès le premier tour !

Alors à quoi bon en effet, en annoncer un 2e !

Le RPT/UNIR se trompe de priorité

Est-ce vraiment la priorité d'annoncer un scrutin présidentiel à partir de fichiers électoraux manipulés et faux de bout en bout ?

Est-ce vraiment la priorité, alors que la fameuse Commission Nationale Electorale Indépendante (on se demande d'ailleurs de qui ou de quoi elle est indépendante !) est toujours aux seules mains du gouvernement et de son parti le RPT/UNIR ?

Est-ce vraiment la priorité, alors que la Cour Constitutionnelle est tenue par le parti dominant et dominateur et présidée à vie par l'inénarrable Abdou Assouma, pilier du RPT/UNIR ? M. Abdou Assouma, du haut de son autorité sans partage, a légalisé et légitimé sans sourciller toutes les prétendues élections dont les résultats ont toujours été préfabriqués par le pouvoir ?

Est-ce vraiment la priorité, alors même que le peuple est abattu à l'arme de guerre quand il manifeste pour réclamer des réformes institutionnelles dont aucune n'a vu le jour ?

Est-ce vraiment la priorité, alors que le gouvernement lui-même ne connaît pas le nombre d'habitants au Togo ? À quand le Recensement Général de la Population, des Territoires et de l'Habitat ?

Sacrées oppositions

Mais l'opposition dont le seul slogan est « Ôte-toi de là que je m'y mette ! », incapable de se rassembler et s'unir, court en rangs dispersés derrière toutes ces mascarades dans l'espoir d'en glaner quelques miettes. Pourquoi tout le monde veut devenir le président d'un pays qui se meurt dans la pauvreté et la violence d'État ?

Alors que la priorité du moment est de s'opposer résolument à un 4e mandat, afin d'éviter les violences qui s'annoncent, les « opposants » ont plutôt engagé la course entre eux, encouragés en cela comme s'ils en avaient besoin, par un vieux Prélat qui n'a comme objectif que de les diviser encore davantage !

Sacrée opposition en effet !

Alors dans ce désordre généralisé, que souhaiter au peuple togolais pour la nouvelle année ?

Nos vœux pour 2020

Le Mouvement patriotique populaire SURSAUT TOGO, du fond du cœur, souhaite au peuple togolais d'arracher le bonheur simple de vivre en peuple libre et heureux !

Pour cela, je souhaite au peuple togolais de se lever en bloc une fois encore pour mettre fin à toutes ces manigances tant du pouvoir que des oppositions.

Peuple togolais, c'est ton droit et ton devoir de sortir en masse et dans l'unité, pour exiger le départ de tous ceux qui te font tant de mal depuis plus d'un demi-siècle.

Peuple togolais, c'est à toi et toi seul d'en décider !

Haut les cœurs : la liberté est au bout du chemin !

Quant à nous militants, sympathisants et amis du Mouvement patriotique populaire SURSAUT TOGO, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous continuons à travailler à t'apporter notre aide et notre appui pour la conquête de ta liberté et de ton développement.

Pour SURSAUT TOGO,

Le Président

Kofi Yamgnane