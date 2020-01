Algérie: Deux mines et une bombe de confection artisanale détruites à Aïn Defla et Sétif

Alger — Deux mines et une bombe de confection artisanale ont été découvertes et détruites, jeudi à Aïn Defla et Sétif, par des détachements de l'Armée nationale populaire, indique vendredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit, le 09 janvier 2020, deux (02) mines et une (01) bombe de confection artisanale à Aïn Defla/ 1ère Région militaire et Sétif/ 5 RM", précise la même source.

Dans le même contexte, "des détachements de l'ANP ont mis en échec des tentatives de contrebande de (9904) litres de carburant à Tébessa, El-Taref et Souk-Ahras/ 5 RM et saisi (1000) paquets de cigarettes à Biskra/ 4 RM", poursuit le communiqué.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-côtes ont "mis en échec à Chlef /1 RM, Oran et Aïn Timouchent/ 2 RM, des tentatives d'émigration clandestine de (38) personnes à bord des embarcations de construction artisanale", tandis que "(30) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Boumerdes/ 1 RM, Tlemcen/ 2 RM et Khenchela/5 RM", conlut le MDN.