Cameroun: Distinctions - Les lauréates du prix Amazones Awards sont connues

Madi Kom,Sandy de Boston, Winnie Savannah,Suzanne Barrat, Annie Tchoko,Les artistes du changement, Mado Kerharo et Malla Caroline ont retenu l'attention du jury à l'issue du dépouillement des votes des internautes.

Ce vendredi 10 janvier à Bruxelles, la diaspora camerounaise résistante et progressiste de la Belgique a décerné le "Prix Amazones Awards" à plusieurs "combattantes du Cameroun" qui se sont investies dans le combat de manière exceptionnelle en 2019.

Pour justifier les prix décernés à ces "Amazones du changement", Kengne Elodie, secrétaire exécutive de cette cérémonie nous a confié que "la diaspora résistante et progressiste de la Belgique pense que l'imaginaire collectif combattant a besoin de références locales, de leaders pouvant servir de modèle comportementaux et capables de faire des émules au sein des générations actuelles et futures".

Nous comptons faire de ce prix ajoute t-elle, "une récompense et une reconnaissance pour une combattante qui s'est faite remarquer par son engagement réel, effectif et cohérent pour booster les activités combattantes afin que nous puissions mettre fin au pouvoir en place au Cameroun depuis plus de trois décennies, et promouvoir l'alternance politique et le respect des Droits de l'Homme dans toutes ses formes au Cameroun ".

Bien avant, une plate-forme avait été créée sur la toile afin de permettre aux internautes de proposer les différentes lauréates au comité d'organisation. Après la clôture de l'exercice à l'issue d'un mois de vote, plusieurs candidates ont été plébiscitées par les internautes.

Voici la liste des nominées qui ont retenu l'attention du jury:

Prix du lobbying et de la détermination: Madi KomPrix du courage et de la combativité: Sandy de Boston Prix de l'engagement et du sacrifice suprême: Winnie SavannahPrix de l'excellence panafricaniste : Suzanne Barrat Prix de la révélation et combattante dévouée : Annie TchokoPrix de l'excellence artistique : Les artistes du changementPrix de la fidélité et l'endurance : Mado KerhaoPrix de l'amazone engagée, cause anglophone : Malla Caroline

Prix spécial du jury: Les Amazones originelles

Pour ce qui est de la remise des prix, à l'occasion de la journée internationale de la femme, la diaspora résistante et progressiste de la Belgique organisera des cérémonies à Bruxelles le 8 mars 2020 dans la salle des banquets du parlement européen.

L'événement sera placé sous la coordination du député européen, Marie Arena et Mme Cécile Kyenge , Femme politique et ancienne députée européenne,

A cette occasion, une conférence sur le thème intitulé "Le rôle des femmes dans la Résistance" aura lieu, suivie des dédicaces de deux ouvrages: Cyrille Kemmegne (Maurice Kamto, un destin présidentiel) et Hugues SEUMO (les Aventures de Nana).

La diaspora résistante et progressiste de la Belgique est constituée du CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora), le CEBAPH (Cercle belgo-Africain pour la Promotion Humaine), la Fondation MOUMIE, Le Mouvement de Février 2008, Action Solidaire Internationale (ASI), CCL Libération (Comité Citoyen pour la Libération des Prisonniers politiques)

Rendez vous est donc donné au 8 mars 2020 à Bruxelles