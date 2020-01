Sénégal: Zone Ocde - L'inflation annuelle augmente à 1.8% en novembre 2019

L'inflation annuelle dans la zone Ocde (Organisation de coopération et de développement économique) a augmenté à 1.8 % en novembre comparé à 1.6% en octobre 2019.

Selon un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), l'inflation annuelle hors alimentation et énergie augmente également mais plus faiblement à 2.1% en novembre contre 2.0% en octobre. L'inflation des prix des produits alimentaires a augmenté à 1.6% en novembre contre 1.4% en octobre alors que la baisse des prix de l'énergie a ralenti à (moins) 1.1% en novembre après (moins) 3.0% en octobre.

«En novembre 2019, l'inflation annuelle a augmenté au Canada (à 2.2% contre 1.9%), aux États-Unis (à 2.1% contre 1.8%), au Japon (à 0.5% contre 0.2%) et en France (à 1.0% contre 0.%) alors qu'elle a été stable au Royaume-Uni (à 1.5%), en Allemagne (à 1.1%) et en Italie (à 0.2%) », précise la même source. Dans la Zone Euro, l'inflation annuelle, mesurée par l'Ipch (Indice des prix à la consommation harmonisés), a augmenté à 1.0% en octobre après 0.7% en octobre. Hors alimentation et énergie, l'inflation annuelle dans la zone euro a également augmenté à 1.3% après 1.1% en octobre.

L'estimation rapide d'Eurostat pour décembre indique une inflation annuelle augmentant à 1.3% tandis que l'inflation hors alimentation et énergie était stable à 1.3%.Selon le document, l'inflation annuelle dans les pays du G20 a augmenté à 3.6% en novembre après 3.2% en octobre. Parmi les économies du G20 non membres de l'Ocde, l'inflation annuelle a accéléré en Argentine (à 52.1 après 50.5%), en Inde (à 8.6% après 7.6%), au Brésil (à 3.3% après 2.5%) et en Chine (à 4.5% après 3.8%). En Arabie Saoudite, les prix ont continué à baisser, mais à un rythme plus lent (moins 0.1% en novembre contre moins 0.3% en octobre).

