Sénégal: De 1648 à 4276, les localités électrifiées en zone rurale ont doublé (ministre)

Saly-Portudal (Mbour) — Le nombre de localités électrifiées en zone rurale a été doublé au Sénégal, passant de 1648 à 4276, a révélé vendredi, à Saly-Portudal (Mbour, ouest), le ministre du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé.

"Nous avons enregistré un doublement du nombre de localités électrifiées en milieu rural, passant de 1648 à 4276. S'y ajoute le début du processus d'extension des missions de la Commission de régulation du secteur de l'électricité (CRSE) avec l'intégration de la régulation du secteur aval des hydrocarbures", a-t-il notamment dit.

Il présidait le démarrage des travaux d'un atelier de renforcement des capacités des parlementaires sur les questions liées au secteur pétrolier. La rencontre se tient jusqu'à samedi, à l'initiative du ministère du Pétrole et des Energies, en partenariat avec la commission "énergie et ressources minérales" de l'Assemblée nationale.

Le domaine de l'énergie, en particulier des hydrocarbures est assez technique et nécessite quelques notions de base pour en comprendre la quintessence, a relevé M. Cissé pour justifier la démarche de son ministère, qui veut permettre aux députés de "mieux appréhender les problématiques du secteur".

Ainsi, la rencontre vise à outiller les parlementaires afin qu'ils puissent "jouer efficacement" leur rôle dans le dispositif institutionnel national de gouvernance du secteur du pétrole et des énergies du Sénégal.

"Des progrès indiscutables ont été réalisés dans le secteur des énergies et du pétrole pour assurer la disponibilité continue de l'électricité, améliorer la qualité de service et étendre les réseaux de transport et de distribution dans la perspective de l'accès universel au service de l'électricité en 2025", a fait valoir le ministre du Pétrole et des Energies.

Outre le doublement du nombre de localités électrifiées, le ministre a signalé que sur 17 blocs du bassin sédimentaire, 10 sont sous contrat avec des découvertes de pétrole et de gaz dans trois blocs.

"Ces résultats non négligeables nous permettent d'être optimistes et de poursuivre les efforts notamment pour mobiliser les 4000 milliards de francs CFA nécessaires sur les cinq prochaines années, pour financer la mise en œuvre de la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie (LPDSE)", souligne Mouhamadou Makhtar Cissé.

Il a tenu à rappeler quelques grandes orientations qui représentent les grands défis auxquels le secteur du pétrole est confronté, à savoir la mise en place des préalables à la production du pétrole et du gaz et de la sécurisation de la logistique d'approvisionnement en hydrocarbures du pays.

Les autres défis, selon le ministre, sont liés à l'accès universel et durable à des services de l'électricité à moindre coût, la sécurisation de l'approvisionnement des ménages en énergie durable, le parachèvement de la réforme du cadre légal et réglementaire du secteur et l'amélioration du dispositif de pilotage, de régulation et de suivi-évaluation.

Par ailleurs, M. cissé a indiqué que la stratégie "Gas to power" adoptée en 2018 par le gouvernement permettra la conversion des centrales au gaz et entrainera la baisse des coûts de production d'électricité grâce à l'utilisation prochaine du gaz local à l'horizon 2020-2023.