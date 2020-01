Maroc: Ligue des champions - Pas de vainqueurs entre la JS Kabylie et le Raja

A l'inverse du match aller, le Raja Club Athletic n'a pu dominer la JS Kabylie vendredi en match comptant pour la 4è journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF (0-0).

Avec une formation largement remaniée en raison de plusieurs absences, le club marocain n'a pu trouver la faille. En face, les Algériens non plus n'ont pu tromper la vigileance de leurs adversaires. Ils peuvent d'ailleurs nourrir des regrets pour une faute évidente adverse non sifflée dans la surface à la 90è minute.

C'est un score qui fait les affaires du Raja. Le club de Casablanca partage la tête du groupe D en attendant le match AS Vita Club - Espérance Tunis. Les Aigles comptent 7 points. Soit autant que que les Sang et Or. La JS Kabylie pointe à 4 unités tandis que l'AS Vita Club est à 1 points.