Algérie: Le pays condamne l'attaque terroriste ayant ciblé un camp de l'armée nigérienne

Alger — L'Algérie condamne avec "la plus grande vigueur" l'attaque terroriste ayant ciblé jeudi un camp de l'armée nigérienne et exprime sa solidarité avec le gouvernement et le peuple nigériens dans "la lutte sans concession" contre le terrorisme, a indiqué vendredi dans une déclaration, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

"Nous condamnons avec la plus grande vigueur l'attaque terroriste qui a ciblé jeudi 09 janvier un camp de l'armée nigérienne à Chinégodar dans l'Ouest du pays ayant occasionné de nombreuses pertes humaines parmi les soldats nigériens", a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères .

"Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches. Nous exprimons par la même notre solidarité avec le gouvernement et le peuple nigériens frères et les assurons de notre soutien dans la lutte sans concession qu'ils livrent au terrorisme", a ajouté le porte-parole du MAE.