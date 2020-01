Angola: La lutte contre le paludisme et le VIH, priorité du Minsa en 2020

Luanda — La lutte contre les principales endémies, telles que le paludisme, le VIH, la tuberculose, et les actions visant à améliorer la santé maternelle et infantile figurent parmi les priorités du ministère de la Santé (Minsa, sigle en portugais) pour cette année.

Pour mener à bien ces activités, le ministère de la Santé renforcera les stratégies avec ses partenaires nationaux et internationaux, avec lesquels il s'est réuni ce vendredi, pour identifier les besoins en capital humain et ressources financières afin de rendre son travail plus efficace.

Selon la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, le plan national de développement continuera de travailler pour l'amélioration du système d'information afin d'obtenir des données et des statistiques crédibles, ainsi qu'à améliorer la formation des ressources humaines.

Toujours dans la dynamique du ministère, la ministre a souligné quelques gains de son secteur, tels que l'admission d'environ 9000 professionnels de santé lors du dernier appel d'offres public et l'acquisition de médicaments et des équipements de santé.

Le ministère de la Santé renforce la vaccination de routine pour la prévention des maladies, ayant administré les vaccins BCG (92%), POLIO.3 (76%), VPI1- Polio - inactivé (68%), Penta 3 (78%), Pneumo.3 (79%), Route2 (84%), Rougeole / Rubéole (81%) et Tétanos 2 (54%).

En 2019, 21 campagnes de vaccination ont été menées contre la poliomyélitique, au cours desquelles environ 5000 enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés dans 108 municipalités dans 15 des 18 provinces du pays.

Une campagne a été menée en collaboration avec le Congo-Brazzaville. Du côté angolais, 3 937 enfants ont été vaccinés contre la rougeole et la rubéole dans six communes du Belize-Cabinda et cinq communes du Congo Brazzaville.