Ile Maurice: Conseil des ministres - Un projet de loi sur l'égalité des genres introduit

Promouvoir, protéger et réguler l'égalité des genres dans les sphères publiques et privées, éliminer la discrimination basée sur le genre et assurer les droits humains aux hommes et aux femmes afin d'atteindre l'égalité des genres, fournir des principes d'équité afin de réduire les inégalités socio-économiques, fournir des opportunités égales aux hommes et femmes, assurer l'équilibre des sexes dans les rôles familiaux, le travail non payé et le chômage.

Tels sont en substance les objectifs d'un «Gender Equality Bill» à venir. Le Conseil des ministres de ce vendredi 10 janvier a donné son accord pour que des instructions soient données au bureau l'Attorney General afin de préparer l'ébauche de ce projet de loi.

Dans un autres registre, le cabinet a également pris note des mesures prises après le passage de Calvinia et les récentes averses dans le secteur agricole. Une étude préliminaire a été menée par le Food and Agricultural Research and Extension Institute (FAREI) et le Small Farmer's Welfare Fund (SFWF), concluant a des pertes de récoltes de 40 % dans le Nord, le Sud et le centre. Il n'y aura pas de pénurie de tomates, de concombre, de poivrons ni de laitue. Toutefois, l'Agricultural Marketing Board importera des carottes, du chou et des grains, ainsi que 10 000 noix de coco et 55 000 citrons en prévision des fêtes de Cavadee et Maha Shivaratree.