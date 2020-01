Soudan: Front Révolutionnaire supervise la sélection des participants aux négociations

El-Fasher — Une délégation du Comité mixte du Front révolutionnaire pour la piste du Darfour au Forum de paix de Juba a visité jeudi le Nord-Darfour, dans le but de superviser la tenue de conférences pour la sélection des représentants des personnes déplacées et réfugiées, des administrations autochtones et des organisations de la société civile des cinq États fédérés du Darfour pour participer aux plateformes de négociation en cours à Juba, conformément au protocole humanitaire signé par la piste de négociation à Juba, qui prévoit la participation des déplacés et des réfugiés aux plateformes de paix.

La délégation a tenu une réunion avec le gouverneur de l'état fédéré du Nord- Darfour Maj-Gen. Malik Khojali qui a souhaité que la réalisation de la paix au Soudan en général et au Darfour en particulier est la première priorité du gouvernement de transition, Khojali a annoncé l'intention de son gouvernement de tenir une conférence de paix sociale inclusive dans l'État au début du mois prochain, qui comprend toutes les composantes sociales pour proposer une vision intégrée de la paix sociale au Nord-Darfour.

Pour sa part, le membre du comité Saif Al-Din Issa a expliqué que le comité comprend les composantes du front révolutionnaire avec ses quatre organisations représentées dans le mouvement de l'Armée de libération du Soudan, le conseil de transition et le Mouvement soudanais pour la justice et l'égalité et les Forces de libération du Soudan et le mouvement de l'Armée de libération du Soudan direction de Minawi, la commission de la paix, le représentant du gouvernement de transition et la mission conjointe (MINUAD).