Soudan: Mme Asmaa rencontre le secrétaire exécutif de l'IGAD

Khartoum — Mme Asmaa Mohamed Abdallah, ministre des Affaires étrangères a reçu jeudi soir à son bureau, M. Workneh Gebeyeh, secrétaire exécutif de l'IGAD et la délégation qui l'accompagne.

Au cours de la réunion, M. Gebeyeh a discuté le nouveau plan de l'IGAD pour l'année 2020, ainsi que de la modification de la charte de l'organisation, indiquant la nécessité pour les États membres de payer des contributions financières et de tenir régulièrement les réunions de l'organisation à tous les niveaux afin que l'IGAD devienne une institution efficace.

Le Secrétaire exécutif a discuté la question de la signature du protocole sur la liberté de circulation entre les États membres, ainsi que du plan de 100 jours. Il a également souligné la nécessité de revoir les lois internes et la structure organisationnelle de l'organisation et des ressources humaines, et a exprimé son optimisme quant à l'évolution positive des travaux de l'organisation pendant la période dirigée par le Soudan.

Pour sa part, la ministre a souligné la nécessité de travailler à faire les réformes et les amendements nécessaires pour que l'organisation joue un plus grand rôle dans les contextes régionaux et internationaux ainsi que pour accroître et construire des liens de coopération entre les États membres et parvenir à un développement durable tout en faisant allusion à l'importance de payer attention à la femme et les jeunes en leur présentant des propositions positives en vue de leur fournir des chances de formation.