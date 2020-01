Soudan: Al-Helou demande à Hamdouk de déclarer un État laïque, démocratique et uni

Kauda — Le chef du Mouvement Populaire -Nord M.Abdel Aziz Al-Helou a remercié et apprécié le Dr Abdullah Hamdouk, Premier ministre, pour son importante visite dans à la ville Kauda. Al-Helou a déclaré - devant la masse publique en l'honneur de cette visite - en s'adressant au Premier ministre que l'histoire le plaçait au sommet de la responsabilité à ce stade, ce qui l'oblige à prendre des décisions décisives afin de préserver l'unité du Soudan en déclarant un État laïque, démocratique et unifié sur de nouvelles fondations.

Il a déclaré que cette visite reflète la volonté du gouvernement de transition de parvenir à la paix au Soudan, et l'a considérée comme une indication positive du Premier ministre et de l'intérêt de Lt-Gen. Abdul-Fattah Al-Burhan, qui dirige le Conseil de la souveraineté et de leur sentiment vis-à-vis de la souffrance des citoyens dans cette zone, indiquant à cet égard à leur permission d'acheminer l'aide humanitaire.

Al-Helou a indiqué que cette réception est une célébration de cette visite historique sans précédente d'une part et de la glorieuse révolution de décembre d'autre part en termes d'objectifs, de slogans et de réalisations.

Al-Helou a déclaré que tandis que les citoyens reçoivent le Premier ministre, il aspire à placer la paix comme une question stratégique qui vient en tête des priorités de son gouvernement, affirmant le désir sincère du mouvement populaire de parvenir à la paix, notant que l'équipe de négociation s'est rendue aux pourparlers de Juba avec un esprit ouvert et qu'elle porte un mandat complet et armé avec une réelle volonté de parvenir à un règlement pacifique qui met une fin réelle à la guerre,

Al-Helou a déclaré que dans le mouvement populaire, ils préconisent la nécessité de construire un État laïc basé sur la séparation complète entre la religion et l'État afin que l'État se trouve à la même distance de toutes les religions et se fonde sur les droits et les devoirs, et que la base dans cet État est la citoyenneté humaine sans distinction de religion, de race, de couleur, de parti ou de genre.