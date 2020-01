Sénégal: Le Centre africain d'athlétisme signe un contrat avec une société de management

Dakar — Le Centre africain d'athlétisme de Dakar (CAAD) a signé un accord de partenariat avec une entreprise de management avec l'ambition de donner à ses athlètes l'opportunité de participer aux "plus grands meetings" et de disposer de "revenus substantiels", a annoncé vendredi son directeur Amadou Dia Bâ.

"C'est le maillon qui manquait au centre et avec l'arrivée de cette entreprise, il y a de grands espoirs pour nos athlètes qui auront une structure pouvant gérer leur carrière et trouver des sponsors et des équipementiers", a-t-il déclaré dans un entretien avec des journalistes.

Le CAAD a récemment signé un partenariat avec Elite Sports Management dont le directeur Hussein Makka était présent lors de cette rencontre avec les journalistes.

"C'est une grande opportunité pour nous de pouvoir aider les athlètes de ce centre à gérer leur carrière de manière plus professionnelle", a dit Hussein Makka, ajoutant avoir discuté dans un premier temps avec les athlètes.

"J'ai trouvé de la qualité et une oreille attentive auprès des athlètes et à terme, nous espérons pouvoir avoir un champion olympique", a dit cet Américain d'origine libanaise.

Il dit ne pas être en mesure de dire combien de temps va durer la collaboration avec le CAAD, mais affirme espérer que ce partenariat puisse durer "le plus longtemps possible".

M. Makka, après une carrière d'athlète, a travaillé comme entraîneur avant de se reconvertir dans le management.

Il affirme compter "plus de 200 athlètes dans son écurie" et disposer plusieurs bureaux à travers le monde.

"Nous avons le personnel nécessaire pour nous occuper de nos athlètes et notre ambition, c'est de les amener le plus haut possible", a-t-il dit, soulignant que sa structure travaille aussi sur l'après-carrière.

"Nous estimons qu'il est important de penser à l'après-carrière, parce que la vie d'un sportif de haut niveau ne dure pas longtemps", a relevé le manager de 50 ans.

Le CAAD, qui dépend de la Confédération africaine d'athlétisme, a été fondé en 2019.

Il s'occupe de la formation des cadres techniques en plus de servir de lieu d'entraînement pour des athlètes confirmés et des espoirs, à l'image du Sénégalais Louis François Mendy, recordman national du 110m haies à 13s 59.