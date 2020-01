Cameroun: Élections du 09 février - Paul Biya instruit une conférence des gouverneurs en urgence

Instruction a été donnée par le chef de l'État, au ministre de l'Administration territoriale ( Minat), Paul Atanga Nji, de tenir la première conférence semestrielle des gouverneurs de région, pour les 13 et 14 janvier 2020.

Les 10 gouverneurs de région du Cameroun se retrouvent à l'hôtel de ville de Yaoundé (capitale politique du Cameroun), les 13 et 14 janvier 2020. Il y a juste un mois, les patrons de région étaient sur les mêmes lieux, pour la seconde conférence trimestrielle ( pour le compte de l'année 2019) des gouverneurs de région, après, celle de juin 2019.

La dernière en date, celle de décembre dernier, était essentiellement centrée sur la sécurité des personnes et des biens en période des fêtes de fin d'année, et sur les élections législatives et municipales annoncées.

En convoquant d'urgence une conférence des gouverneurs de région à une période inhabituelle, il est clair et évident qu'il s'agit d'une rencontre commandée par les élections législatives et municipales du 09 février prochain. La situation sécuritaire étant préoccupante dans les deux régions anglophones du Cameroun que sont le Nord- Ouest et le Sud-Ouest. Les deux entités territoriales sont en proie à des velléités sécessionnistes. Des affrontements opposent régulièrement les milices séparatistes aux forces armées camerounaises.

Les séparatistes n'ont cessé de clamer le " lock down", arguant que les élections législatives et municipales du 09 février 2020, ne se tiendraient pas au Nord-Ouest et au Sud-Ouest.

Le 31 décembre dernier, le président de la République, Paul Biya, dans son adresse à la nation, a invité à la paix, et exhorté les combattants séparatistes à déposer les armes, et de revenir à de meilleurs sentiments, la patrie étant toujours disposée à les accueillir et à assurer leur réinsertion sociale. Le numéro 1 camerounais a aussi indiqué que les élections législatives et municipales se tiendront bel et bien à la date indiquée, sur toute l'étendue du territoire national, et que toutes les mesures de sécurité seront prises pour cela.

" Sur très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, S. E Paul Biya, le ministre de l'Administration territoriale préside les 13 et 14 janvier 2020 dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville de Yaoundé, les travaux de la première conférence semestrielle des gouverneurs de région au titre de l'année 2020", peut-on lire dans le communiqué radio / presse signé Paul Atanga Nji le Minat, et dont Camer.be a obtenu copie.

Sans doute que le rendez-vous des 13 et 14 janvier 2020 à Yaoundé, a pour seul point à l'ordre du jour, la sécurité pendant les élections législatives et municipales du 09 février prochain.