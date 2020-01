Tunisie: Décès du sultan Qabous - Kais Saied se rendra dimanche au Sultanat d'Oman pour présenter ses condoléances

Tunis — Le président de la République Kais Saied se rendra dimanche au Sultanat d'Oman pour présenter ses condoléances, suite au décès du sultan d'Oman, Qabous Ben Saïd, a indiqué, samedi, un communiqué de la présidence de la République.

Il s'agit du premier déplacement du président de la République depuis son investiture le 23 octobre 2019.

La Tunisie a déploré, samedi, dans une déclaration publiée par la présidence de la République, le décès du sultan d'Oman, Qabous Ben Saïd.

"Le Sultanat d'Oman et la Oumma arabe et islamique ont perdu un dirigeant clairvoyant, un homme d'Etat fidèle qui a consacré sa vie au service de sa patrie, ainsi qu'à la sécurité, la prospérité et la stabilité de son peuple, faisant de son pays un facteur de stabilité et d'équilibre dans la région, qui lui ont valu le respect et la considération des Etats frères et amis", souligne la déclaration.