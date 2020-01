Maroc: Habib El Malki reçoit le délégué général à Rabat des gouvernements de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu, jeudi dernier au siège du Parlement, Motonobu Kasajima, délégué général des gouvernements de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxellest.

En cette occasion, ce dernier lui a fait part de la volonté du président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de consolider la coopération entre les deux institutions législatives, soulignant que les deux parties ont signé un protocole d'accord en 2018 visant à renforcer le dialogue et la consultation et à échanger leurs expériences et expertises.

Il a également mis l'accent sur l'importance particulière que son pays attache aux relations avec le Maroc, saluant en particulier la coopération constante entre les deux pays dans les domaines éducatif et universitaire. Il a aussi indiqué que la présence des écoles belges au Royaume s'est renforcée au cours des dernières années et que les programmes de coopération éducative et scientifique entre les deux pays sont en constante évolution.

Le responsable belge a également souligné l'intention de son pays de rendre hommage aux soldats marocains tombés sur le champ d'honneur sur le territoire belge durant le combat contre les forces nazies, et ce dans le cadre des activités commémoratives du quatre-vingtième anniversaire de la Seconde Guerre mondiale.

Pour sa part, le président de la Chambre des représentants a affirmé que « le martyre des soldats marocains pour la liberté et face au nazisme reflète les valeurs partagées entre les peuples marocain et belge »

Par ailleurs et dans le cadre de la préparation du Forum parlementaire entre la Chambre des représentants et le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Habib El Malki a présenté des propositions sur des sujets susceptibles de faire l'objet de cette réunion, exprimant la ferme volonté de la Chambre des représentants de renforcer sa coopération avec le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles aux niveaux bilatéral et multilatéral.

Sur le plan académique, Habib El Malki a appelé à intensifier la coopération entre les universités marocaines et leurs homologues belges, soulignant l'importance de renforcer la recherche scientifique dans des domaines d'intérêt pour le Maroc, la Belgique et l'Europe en général.