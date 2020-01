Ile Maurice: Metro Express - L'essayer, c'est l'adopter, disent des voyageurs conquis

Plus d'un quart de la population mauricienne a déjà effectué un voyage à bord du Metro express. Et ce, depuis le 22 décembre, date à laquelle le service de gratuité a débuté. Toutefois, depuis hier, le service commercial a pris ses droits et ceux âgés de moins de 60 ans doivent à présent payer leur ticket pour voyager en métro. Ce qui n'a toutefois pas découragé les voyageurs à opter pour ce nouveau moyen de transport.

Elle se sent à l'aise de voyager dans les transports publics à présent. C'est le ressenti de Rachel Janson à sa sortie du métro hier, à la gare Victoria. «Je travaille au Caudan et maintenant en l'espace de vingt minutes, j'y suis déjà. En tout cas, c'est devenu un plaisir pour voyager.» Cette dernière, habitante de Camp-Levieux, apprécie surtout le cadre autour du métro. «On traverse la nature et la vue est belle.» Elle précise que dorénavant, elle ne circulera que par le métro pour venir sur son lieu de travail.

Pour la famille Cuniah, la découverte de ce nouveau moyen de transport en commun a été plus que satisfaisante. «Je pense que je vais continuer à payer un ticket pour venir à Port-Louis. Non seulement, nous arrivons plus vite à destination mais surtout, cela m'évite de sortir tôt de chez moi», soutient Brian Cuniah. Ce dernier a accompagné sa mère et sa grand-mère dans la capitale. Justement pour sa mère, Daisyranee Cuniah, c'est la rapidité du métro qui l'a surprise. «Nous sommes des habitants de Quatre-Bornes. Nous avons pris le bus pour Rose-Hill et à peine quelques minutes après, nous étions déjà à Port-Louis. Vivement le métro chez nous.»

De son côté, Sayukta Roopun, l'épouse du président de la République, a aussi savouré sa balade à bord du Metro Express. Elle a souligné qu'elle n'hésitera pas à le prendre quand il arrivera du côté de Quatre-Bornes. «C'est un réel bijou que le pays possède. Je pense qu'il nous aidera à nous déplacer rapidement.» Et comme n'importe quel voyageur, elle a acheté son ticket avant d'entrer dans le métro, de même que son époux Pradeep Roopun, qui a également pris le métro pour la première fois, hier.