Madagascar: Partenariat - BMOI et M'Vola lancent le service Bank to Wallet / Wallet to Bank

L'inclusion financière s'améliore grâce aux initiatives des entreprises qui ne cessent d'innover pour satisfaire au maximum les usagers.

D'un côté, la BMOI avec ses 30 ans en tant que banque de référence auprès des entreprises, des institutionnels et des particuliers, de l'autre M'Vola, leader incontesté du transfert d'argent et du paiement par mobile à Madagascar. Ce sont ces deux entreprises majeures sur l'échiquier économique qui s'associent pour donner aux usagers un service innovant : le Bank to Wallet / Wallet to Bank.

Engagement

Lancé officiellement hier lors d'une conférence de presse qui a vu la présence d'Alain Merlot, Directeur Général de la BMOI, et de Mathieu Macé, l'Administrateur Directeur Général de Telma Money, ce service permet à l'utilisateur de transférer immédiatement de l'argent de son compte bancaire vers son compte de mobile money et inversement. Pour la BMOI, ce partenariat confirme l'engagement de la banque à rendre les comptes de ses clients accessibles en tout temps et en tout lieu, et de gérer les opérations 24h/24 et 7j/7 via internet et/ou mobile. « Notre réseau de 19 agences, dont deux agences Prestige, deux centres d'affaires et 30 GAB, enrichit notre offre avec M'Vola pour continuer à rendre à tous nos clients la meilleure qualité de service », a expliqué le DG de la BMOI. Grâce en effet à ce partenariat, l'argent du client est disponible auprès des 20.000 points marchands de M'Vola et des 1.500 partenaires qui répondront à leurs besoins.

Innovants

Pour M'Vola, qui est actuellement à ses dix années de présence sur le marché du transfert d'argent et du mobile money à Madagascar, ce partenariat confirme la volonté d'offrir aux usagers des services variés et de grande qualité.Une confirmation également de la confiance des partenaires quant à la fiabilité du système M'Vola qui collabore actuellement avec toutes les banques du pays. Un pas de plus, en somme, vers la facilitation et la digitalisation de l'accès aux services bancaires. On rappelle, en tout cas ,que M'Vola est le premier Intermédiaire en Opérations Bancaires (IOB) depuis 2010 où elle n'a jamais cessé d'apporter des services innovants.