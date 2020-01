Madagascar: Taekwondo - Championnats de Madagascar - Bonne opération en poomsae pour Analamanga

Pour la première fois, une grande compétition nationale de taekwondo se déroule dans la capitale. En effet, les championnats de Madagascar édition 2020 sont sous les feux des projecteurs depuis hier, et cela se poursuit aujourd'hui au palais des Sports Mahamasina.

310 combattants se sont donnés rendez-vous pour ce sommet 2020. Les neuf ligues sont toutes représentées. Un effectif satisfaisant pour la Fédération Malgache de Taekwondo (FMTKD) par rapport aux précédentes compétitions organisées. Cependant, le sommet a commencé avec le « poomsae » hier après-midi, durant lequel la ligue d'Analamanga a montré sa domination. Mais ce ne fut pas une grande surprise puisque tous ses grands clubs ont participé, à savoir Dynamic, Sonrang, AATKD et Escapara.

Leurs combattants ont confirmé leur suprématie lors de cette première journée. Ils ont raflé neuf titres sur les dix catégories, dont cinq pour le club Dynamics, deux pour Sonrang, et un titre chacun pour Escapara et AATKD. Le seul titre qui a échappé à la ligue est celui de en « master masculin », remporté par le club OTCM de Maevatanana. Et ce, grâce à la belle prestation de Gilbert. Il a défait Mudo Claude d'Iarivo TKD en finale. D'ailleurs, le Black Tiger n'a pas non plus démérité. Ce club d'Atsinanana a arraché les troisièmes places, grâce à Francisca et Nambinintsoa chez les juniors.

« Ces championnats 2020 sont beaucoup mieux organisés. L'arbitre venait de terminer une formation, ce qui justifie la partialité des jugements en suivant les normes exigées à l'international. Toutefois, des contraintes de temps ont été rencontrées à cause de l'utilisation de plastrons électroniques de deuxième génération.

Et les techniciens étaient encore amateurs, ce qui a causé quelques retards. Mais côté technique, on peut constater l'effort des athlètes qui est très encourageant », a précisé le directeur technique national, Rivo Rakotobe. La compétition continue avec le « Kyorugi » toutes catégories ce jour.