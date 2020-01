Madagascar: Météo - Temps sec pour le weekend, retour de la pluie lundi

Après le déluge de mercredi, Antananarivo va pouvoir respirer pendant le weekend puisque la pluie ne reviendra que lundi selon les prévisions météorologiques.

Outre un temps orageux à Sofia et Boeny, un temps partiellement nuageux à Bongolava, Melaky et Menabe ; le temps sera sec sur les autres régions durant tout le weekend. Pour la température, la maximale est observée à Antsohihy et Tuléar, avec environs 34°C. La température minimale est quant à elle de 15°C à Vakinankaratra.

Les Tananariviens sont plus ou moins satisfaits de ce temps sec pendant le weekend. Toutefois, la majorité prévoit déjà le pire pour la semaine qui vient et ils sont pleinement conscients que la ville des Milles est loin d'être sortie de l'auberge. « Une heure de pluie et toute la ville sombre dans l'eau. On craint le pire si deux ou trois heures de pluie non-stop devaient s'abattre sur la capitale la semaine prochaine ou pendant cette période des pluies», craint Njaka, un habitant d'Andravoahangy Ambany. Cette crainte semble justifiée, surtout quand on s'aperçoit qu'aucun effort sur un nettoyage conforme des canalisations n'a été effectué jusqu'à présent. Les eaux risquent donc de monter encore et encore, comme chaque année, dès que la pluie atteint le niveau de centimètre cube de trop.

Risques d'éboulement. Après les derniers bilans publiés par le bureau national de gestion des risques et catastrophes suite à la pluie de mercredi, la population a également pris ses précautions face aux risques d'éboulement qui pèsent sur la ville. En passant dans les couloirs, on peut entendre des personnes prévenir leurs proches sur les différents dangers qui peuvent survenir ; « évite de marcher à côté d'un poteau ou d'un grand mur quand il pleut ! Tu m'as bien entendu ? », martèle une mère à son jeune fils. Oui, il faudrait prendre quelques précautions car de nombreuses infrastructures de la capitale sont encore instables et risquent de s'écrouler durant la saison des pluies.