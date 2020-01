Algérie: Célébration de Yennayer à Tissemsilt - Présence remarquable des produits artisanaux dans l'Ouarsenis

Tissemsilt — Les artisans de la région de l'Ouarsenis (wilaya de Tissemsilt) célèbrent le nouvel an amazigh "Yennayer" par une présence remarquable de leurs produits artisanaux attrayants pour les clients.

A Bordj Bounaama, Lazharia, Boukaid et Sidi Slimane, et durant les jours qui précèdent la célébration officielle du nouvel an amazigh, le visiteur est attiré par le foisonnement d'espaces de vente de produits artisanaux tels que des ustensiles en argile et en bois et des objets fabriqués à base d'alfa, sur les trottoirs, dans les places publiques et aux entrées et sorties des villes et bourgades.

Un autre fait marquant, la grande affluence pour l'acquisition d'ustensiles en argile et en bois et de produits de montagne comme les glands de chêne et les figues sèches, qui constituent des ingrédients pour cette fête.

Une femme de la ville de Bordj Bounaama fait savoir qu'elle tient, en pareille occasion à renouveler les ustensiles en argile de son foyer auprès de l'artisan Hadj Ameur Omar, dont les produits de bonne qualité et distingués dénotent d'un grand savoir-faire et d'un doigté.

Pour Mohamed, de la ville de Sidi Slimane, ce qui distingue ce la célébration de Yennayer dans l'Ouarsenis est le commerce florissant des produits d'artisanat, notamment la poterie et les articles en bois, de même que celui du miel et des produits de montagne partant des coutumes et traditions de la région, demeurée attachée au patrimoine, à la montagne et à la forêt.

Un artisan spécialisé en poterie de la commune de Sidi Slimane, Aissa Benizza trouve, pour sa part, que la célébration du nouvel an amazigh, une occasion propice pour vendre ses produits très appréciés, notamment par les visiteurs des sources thermales qui affluent de plusieurs wilayas limitrophes dont Tiaret, Chlef et Ain Defla

Un riche programme de festivités célébrant Yennayer

Par ailleurs, de nombreuses instances publiques et associations de la wilaya de Tissemsilt ont programmé des activités diverses et riches en prévision de la célébration du nouvel an amazigh.

La Direction de l'éducation a élaboré un programme spécial pour célébrer cette fête, comportant des activités culturelles, artistiques et récréatives au niveau de tous les établissements scolaires de la wilaya, animées par des troupes d'élèves talentueux dans les domaines de la musique, de la chanson, de la danse et du dessin, selon les responsables du secteur.

Le secteur de la culture a également programmé diverses manifestations culturelles à la maison de la Culture "Mouloud Kacim Nait Belkacem" et à la bibliothèque principale de lecture publique "Dr Yahia Bouaziz" du chef-lieu de wilaya et celles des communes en coopération avec des associations locales versées dans la culture et le patrimoine.

L'association de wilaya "Hawa El Wancharis" a concocté, pour sa part, un programme riche en coordination avec la direction de la culture pour célébrer Yennayer, qui comprend des expositions de plats traditionnels préparés à cette occasion et de produits traditionnels et artisanaux tels que la poterie, la sculpture sur bois et les habits traditionnels, en plus de rencontres de chants traditionnels "Merbouaa" interprétés par les femmes, selon la présidente d'association, El Alia Bekri.

Les maisons de jeunes, les complexes sportifs de proximité et les salles omnisports de la wilaya abriteront également de nombreuses manifestations culturelles, artistiques, juvéniles et intellectuelles liés à cet événement, selon l'Office des établissements de jeunes (ODEJ).

Les festivités de célébration de Yennayer ont débuté précocement cette année dans la ville de Tissemsilt à travers l'achalandage d'arachides, de confiseries et de divers fruits, notamment les grenades, les figues sèches et les raisins secs dans les épiceries et autres locaux commerciaux, a-t-on constaté.

Un rush sur les différents magasins et espaces de vente d'arachides, d'amandes, de noix, de noisettes, de pistaches et de glandes est perceptible plus tôt que d'habitude, notamment dans les communes de Bordj Bounaama, Boukaid et Sidi Slimane.