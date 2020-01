Algérie: Nouvel An Amazigh 2970 - Organisation de plusieurs manifestations à Ouargla

Ouargla — Plusieurs manifestations, culturelles, artistiques et des expositions ont été organisées samedi à Ouargla dans le cadre de la célébration du nouvel an amazigh ( Yennayer 2970).

La maison de la culture "Moufdi Zakaria" d'Ouargla a, à cette occasion, servi de cadre à des expositions mettant en exergue des pans du patrimoine ancestral amazigh, dont une exposition sur les produits d'artisanat, de la vannerie, de la broderie traditionnelle, tissage traditionnel, de la tapisserie, en sus des concours d'art culinaire avec la participation d'une vingtaine de femmes.

Le président de l'association pour la culture et la réforme de Ksar d'Ouargla, Hacen Boughaba a souligné que "la célébration du Yennayer est une opportunité à mettre à profit pour mettre en exergue les atouts que renferme la région d'Ouargla, ainsi que le patrimoine ancestral et les us", estimant que "cette fête permettra sans nul doute de préserver l'identité nationale."

Le directeur de la maison de la culture, Said Ouahbi Madani a indiqué que les festivités du nouvel An amazigh, inaugurées par les autorités locales, se focalisent sur un programme varié prévoyant un monodrame en expression amazighe, intitulée "Aya" animé par l'association locale "planche des Oasis", en plus d'un gala artistique animé par la vedette "Tafna" et la troupe de luth "perle d'art pour l'authenticité et le patrimoine local."

Les manifestations seront sanctionnées, dimanche, par une conférence qui sera animée par des enseignants et chercheurs en patrimoine local.