Algérie: Recrutement de plus de 6.000 volontaires en prévision des jeux méditerranéens à Oran

Bechar — Plus de 6.000 jeunes volontaires des deux sexes et de différentes wilayas du pays seront recrutés au titre de la 19é édition des Jeux méditerranéens (JM), qui se tiendra à Oran du 25 juin au 5 juillet 2021, a-t-on appris samedi à Bechar auprès du responsable du service de la commission presse, information et communication des JM.

"Nous allons procéder au recrutement de jeunes volontaires issus des différentes wilayas du pays pour prendre part à l'organisation et au déroulement de cet événement sportif régional que notre pays accueillerapour la deuxième fois,et ce, après 46 ans du déroulement de la 7e édition des JM à Alger (23 août - 6 septembre 1975 ), a déclaré à l'APS Ameri Amine, et ce, après le coup d'envoi de la caravane sportive et touristique pour la promotion des JM auprès des populations des différentes villes du pays.

"Plusieurs membres du comité d'organisation de ces jeux animent cette caravane mobile composée de voitures d'anciens modèle dans le but de créer de l'animation durant tout le parcours et des arrêts de la caravane dans les places publiques des villes et villages, a ajouté le responsable.

"Actuellement nous avons formé 1.000 jeunes volontaires pour les besoins de ces jeux, et ce, au titre du programme d'activité du comité d'organisation de ces jeux.", a-t-il précisé.

"Le déplacement des membres du comité d'organisation des jeux méditerranéens,(COJM),s'inscrit aussi dans le cadre des objectifs du comité international de ces jeux, visant essentiellement la sensibilisation d'un maximum de volontaires hors wilaya sur l'importance de la solidarité, de la tolérance, de la paix, de la lutte contre le racisme ainsi que sur le l'importance de développer le principe de la citoyenneté", a-t-il indiqué.

"L'un des objectifs du COJM consiste à sensibiliser un maximum de jeunes volontaires appartenant aux différentes wilayas du sud du pays, conformément au calendrier de sensibilisation sur ces jeux, et ce, dans lecadre la stratégie du COJM, qui correspond aux orientations du ministère de la Jeunesse et des sports ainsi qu'à celles du gouvernement et de l'Etat algérien", a fait savoir M.Ameri.