Algérie: Yennayer 2970 - Bouira célèbre la fête dans la joie et la convivialité

Bouira — Le passage au nouvel an amazigh 2970 correspondant à l'année 2020 est célébré dans un climat de joie et de convivialité à Bouira, où une série d'activités culturelles ressuscitant les valeurs ancestrales de cette fête est organisée à travers plusieurs villes de la wilaya, a-t-on constaté.

Au chef-lieu de la wilaya, la célébration de Yennayer 2970 a pris tout son sens. C'est dans une grande joie que les habitants de la ville et des villages périphériques ont accueilli le nouvel an amazigh. Dans la matinée, un grand nombre de visiteurs a afflué vers le grand boulevard longeant l'Office des établissements de jeunes (ODEJ) et le siège de la wilaya, où une grande exposition dédiée aux produits artisanaux traditionnels (habits, bijoux, plats, tapisseries, vannerie et objets).

"Aujourd'hui c'est la fête. Ici à Bouira, nous fêtons Yennayer ensemble dans la joie. Je suis venue avec mes deux filles pour vivre ces moments, c'est magnifique", a avoué Kahina. Certains visiteurs ont saisi cette occasion pour déguster quelques plats traditionnels (crêpes, couscous aux fèves, Sfenj, R'fissa, figues sèches et huile d'olive) préparés à l'occasion de Yennayer.

D'autres produits à l'image notamment de ceux du terroir, étaient présents également à cette exposition organisée par l'ODEJ de Bouira. "Yennayer se veux une journée qui augure, selon la culture ancestrale des Amazighs, le labeur et la prospérité. Donc nous avons organisé cette exposition pour faire valoir et connaitre notre patrimoine identitaire et historique aux nouvelles générations ainsi que pour fêter Yennayer dans la fraternité et la joie", a confié le directeur de l'ODEJ, K'baili Mohamed.

La maison de la culture Ali Zaâmoum de la ville de Bouira est, elle aussi, au rendez-vous, avec un programme riche et varié. Une série d'expositions, dédiée à tous les produits artisanaux traditionnels berbères, est organisée samedi à l'entrée de l'édifice. "C'est à l'occasion de Yennayer 2970, que nous avions organisé ces expositions afin de célébrer la fête dans la joie", a expliqué à l'APS, la directrice de la maison, Saliha Chirbi.

Des rencontres poétiques sont au menu de ce programme. Des conférences sur la célébration du nouvel an amazigh seront également animées par des enseignants et chercheurs en tamazight. Des ateliers de contes pour enfants et un gala artistique sont aussi prévus à cette occasion.

Sur l'esplanade jouxtant la maison de la culture, une ambiance de fête régnait samedi. Plusieurs familles, accompagnées de leurs enfants, y sont sorties pour célébrer dans la joie et la liesse populaire"Amenzu n Yennayer", consacrée en 2018 fête nationale.

Yennayer est le premier jour de l'an du calendrier agraire utilisé depuis l'antiquité par le peuple Amazigh à travers l'Afrique du Nord. A Bouira, la fête est célébrée dans les quatre coins de la wilaya, dont Imensi (dîner) de Yennayer est la tradition commune ressuscitée dans les différentes régions.

"Imensi n Yennayer" est le repas que les familles amazighes préparent chaque année pour célébrer le passage à un nouvel an. Le dîner est préparé avec du poulet, de la viande séchée (acedluh) et des sept légumes (Sevaa Issoufar) pour agrémenter le couscous, qui est l'élément fondamental de l'art culinaire amazigh.

"Au cours de ces festivités, nous avons prévu justement un concours du meilleur plat traditionnel (pour Imensi n Yennayer). Nous voulons inculquer aux générations montantes la culture ancestrale représentant nos origines identitaires", a souligné Mme Chirbi.