Congo-Brazzaville: Tennis de table - La Fédération prépare ses techniciens aux futures échéances

En attendant le championnat national et le prochain championnat de la région 3, la Fédération congolaise de tennis de table (FCTT) a organisé du 4 au 10 janvier à Brazzaville, grâce à l'accompagnement de la Fédération internationale, un stage à l'endroit des arbitres de premier niveau.

Durant sept jours, ces hommes et femmes venus des différentes ligues ont appris, découvert et se sont remémorer des notions ayant trait à l'arbitrage. Ce séminaire a, en effet, été basé sur l'interprétation de la loi et du règlement du tennis de table, l'organisation d'un tournoi ou d'une compétition ainsi que sur les cours de l'arbitrage.

Animé par l'expert de la Fédération internationale de tennis, l'Algérien Lanasri Saïd, ce stage est un cadeau de la Fédération internationale de tennis de table à la Fédération congolaise à la suite de l'organisation réussie, du 28 au 30 novembre, du championnat de tennis de la discipline, région 3. « Ces arbitres nous accompagneront dans nos différentes compétitions nationale et continentale. Nous ne devrons plus importer les arbitres parce que nous venons marquer un pas vers l'avant, dans ce domaine. C'est grâce à l'appui de la Fédération internationale que cela s'est bien passé. Maintenant, nous pouvons encore organiser les compétitions régionaux », a estimé Jean Marie Okouna, président de la Fédération congolaise de tennis de table.

Au terme du séminaire, les stagiaires se sont dits émus par la qualité de la formation. Ils ont, par la même occasion, exprimé leur disponibité afin de servir le tennis de table. « Nous avons appris les bases de l'arbitrage et actuellement je me sens apte de diriger avec succès un match de tennis de table », a déclaré Milcia Loumbangou Niangui, une stagiaire.

A travers des cours théoriques couplés des parties pratiques, ce moment d'échange qui s'était transformé en espace de complémentarité a permis aux participants ainsi qu'à l'expert de se mettre à jour. « Beaucoup de satisfaction mais aussi une remise en cause par apport à tout ce qui s'est passé durant ce séminaire. En général, tout s'est bien passé et je crois qu'ils ont beaucoup appris et sont capables de bien appréhender les contours de ce sport », a lâché l'expert Algérien. Notons qu'à la fin du seminaire, chaque seminariste a bénéficé d'un certificat de fin de formation octroyé par Lanasri Saïd et la FCTT.