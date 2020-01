Congo-Kinshasa: Ligue des Champions - Victoire obligatoire pour l'AS Vita Club

L'AS Vita Club offre son hospitalité à l'Espérance Sportive de Tunis ce samedi, au stade des Martyrs dans le cadre de la 4ème journée de la Ligue des Champions.

Le match au sommet de la 4ème journée de la phase de groupes entre les Vert et Noir de la capitale et les Rouge et Or de Tunis annonce les étincelles dans l'air. La formation hôte tentera de se relancer par une victoire contre les Espérantistes qui n'ont plus perdu depuis deux ans dans la Ligue des Champions.

Au cours de la troisième 3ème journée des poules, la formation congolaise avait réussi à tenir tête à l'Espérance Sportive de Tunis sur la pelouse du stade de Rades (0-0).

«Nous sommes en train d'apprendre et de monter un petit peu en puissance. Si nous voulons faire un bon résultat, il faut venir avec la même dimension athlétique et la même volonté que nous avions en Tunisie tout en rajoutant un peu plus de jeu. C'est de cette façon que nous allons procéder. Ce sera une belle bataille tactique parce que nous serons en face d'une des meilleures équipes d'Afrique bien disciplinée et aguerrie. Il nous faudra être bien en place sur le plan tactique et être décisif sur le plan offensif», a indiqué Jean-Florent Ibenge Ikwange, l'entraîneur de L'AS V.Club, en conférence de presse d'avant match.

Sur sa pelouse du stade des Martyrs, l'AS Vita Club pourra compter sur le retour de son buteur Jean-Marc Makusu pour essayer d'inscrire enfin un but, face à des tenants privés de Khalil Chammam, Sameh Derbali et Kwame Bonsu.

Mais la formation kinoise se passera de son défenseur central Moustapha Avadongo Luete en passe de signer un contrat avec Antwerp (Division I Belgique) et de l'attaquant Fiston Mayele Kalala présentement en stage au sein d'un club au Qatar.