Congo-Brazzaville: Education - Vingt-sept meilleurs élèves primés

Les élèves ayant obtenu les moyennes les plus élevées lors des examens d'Etat, au titre de l'année scolaire 2018-2019, ont reçu, le 10 janvier, des prix de distinction de la Fondation jeunesse éducation et développement (JED), que dirige Esther Ahissou Gayama.

La remise des trophées du mérite scolaire au vingt-sept lauréats s'inscrivait dans le cadre de l'initiative de la fondation dénommée « 1er des meilleurs » organisée depuis treize ans au Congo.

Les lauréats ont été issus des classes intermédiaires et celles d'examen des écoles publiques de tous les départements du pays ainsi que des écoles spécialisées. Le mérite de ces élèves a permis à chacun d'avoir un parrain ou une marraine pour la poursuite de leurs études.

Les élèves des douze départements ont bénéficié également de médailles. La 13e édition a été marquée d'une faible représentativité des filles en comparaison aux éditions précédentes.

Selon le nombre des ordinateurs portables remis par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, certains lauréats ont bénéficié de la donation, d'après la répartition de la fondation, explique Esther Ahissou Gayama.

En effet, elle a présenté les résultats de l'ensemble du territoire national. Le prix du 1er des meilleurs au Certificat d'études primaires élémentaires a été attribué à Andréas Messy Nsana, avec une moyenne de 9,13 sur 10.

Au Brevet d'études du premier cycle, l'élève Horeb Ardent Dembi Don a obtenu une moyenne de 18, 58 sur 20. Hidrice Massouma Miwidi, 16,08 au Brevet d'études technique.

Au Baccalauréat général, l'élève Nestor Gédéon Madzoupa Mouaya a obtenu 16,97, et Rosi-Fabien Mfira, qui se trouve actuellement au Maroc pour la poursuite des études, une moyenne de 15,35 au Baccalauréat technique.

En classe de sixième, Brunel Nakavoua 17, 25 ; de cinquième, Cyr Bertrand Nkaya, 17, 30 ; de quatrième, Emmanuel Joël Pili Bayonne, 16, 80 ; de seconde, Gilson Scym Ntsiba, 16,67 ; de première, Waliton Elisa Kissambou, 16, 46.

Les écoles spécialisées: Douniama D'Etat Silas le Saint, 17, 27 ; Aïchatou Mame Diope actuellement au Sénégal pour la poursuite de ses études, 17,96 ; Andréa Monica Séphora, 13, 19 ; Diphet Petrucy Darriel Mbanza, 15,35; Nispa Idile Kala Mouelé, 18,23 ; Giles Ngakeni, 16,10 et Eunice Tchiloemba, 18,45.

La présidente de la fondation a regretté l'arrêt des études universitaires de la lauréate qui a obtenu la plus forte moyenne du département, faute de parents à Brazzaville. « Nous saisissons les décideurs ici présents, notamment ceux de la Primature, gestionnaire des habitations de la Direction centrale des logements et bâtiments administratifs pour répondre à la demande de la fondation de mettre à leur disposition une maison d'habitation. Question de sécuriser cette jeunesse qui rend fier et confiant l'avenir », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, le ministre Anatole Collinet s'est réjoui d'avoir replacé l'Etat au sein de l'éducation, car il se sent engagé dans une compétition loyale avec leurs partenaires des écoles privées.

Il a, par ailleurs, rassuré la fondation de leur collaboration vieille de plus de dix ans qui est désormais gravée sur le marbre. « Cette collaboration est comme le symbole partagé d'une vision conjointe qui accorde une place de choix à la formation d'une élite digne et responsable ayant de fortes capacités d'innovation et de créativité nécessaires à la promotion d'un développement durable au plan national », ajoutant « qu'elle soit pérenne afin que plus jamais le Congo ne manque de ressources humaines de qualité ».