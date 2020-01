Cote d'Ivoire: Don d'une école primaire/Clyde Fakhoury - "Depuis 50 ans, Assinie est notre village auquel on est attaché"

La commune d'Assinie située à une centaine de kilomètres au Sud-Est d'Abidjan a reçu officiellement une nouvelle école primaire offerte par la fondation Pierre Fakhoury le samedi 11 janvier 2020 en présence du maire Hippolyte Ébagnitchié, du vice-président de la fondation et administrateur général de Pfo Africa, Clyde Fakhoury, des autorités traditionnelles et du monde de l'éducation de la commune.

D'un coût de près de 70 millions de fcfa dont 63 millions de fcfa de la fondation Pierre Fakhoury et plus 6 millions de fcfa de mobilier de la mairie, l'école primaire publique (Epp) Pierre Fakhoury est composée de deux bâtiments de 3 classes chacun, de 6 latrines et d'un bureau de directeur. La nouvelle école va faire passer l'effectif de 53 à 35 enfants par classe au niveau d'Assinie.

Selon Clyde Fakhoury, sa fondation est présente sur l'ensemble du territoire ivoirien à travers la réalisation d'œuvres sociales au profit des populations, et qu'elle se tient aux côtés du maire pour participer à la construction d'infrastructures dans la commune d'Assinie. Il a ajouté que la construction de cette école vise à améliorer les conditions d'éducation et de vie des enfants, et à faciliter leur intégration professionnelle plus tard.

« À la fondation Pierre Fakhoury, on est engagé à faire des actions sociales dans tout le pays, il n'y a pas qu'Assinie.

Mais Assinie nous tient particulièrement à cœur parce que depuis plus de quarante ans et même cinquante ans pour mon père, Pierre Fakhoury, c'est une commune qui est un peu notre village auquel on est très attaché.

On avait déjà fait l'Epp Pierre Fakhoury à Assouindé. Et voilà une nouvelle école à Assinie Mafia. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on espère qu'il y'en aura d'autres dans les mois à venir, dans les prochaines années », a dit Clyde Fakhoury évoquant le lien particulier qui lie la fondation à la commune.

« Je suis heureux parce que je vois sur le visage des enfants la joie. Ils vont pouvoir travailler dans des conditions agréables. L'effectif dans les classes va être réduit. Ce qui va améliorer les conditions d'enseignement des enfants.

L'avenir d'Assinie, c'est nos enfants donc je suis heureux. Cette troisième école (il existe deux autres écoles sur le site, ndlr) va nous permettre de créer un groupe scolaire. La prochaine étape sera la construction d'une cantine scolaire et centre multimédia pour que les élèves puissent dès tout-petits s'habituer à l'informatique.

Après, il y aura une école maternelle et un complexe sportif pour permettre aux jeunes d'avoir un esprit sain dans un corps sain », a révélé le maire qui ambitionne faire de sa commune un pôle d'excellence sur la carte scolaire de la Côte d'Ivoire à travers l'instauration de prix d'excellence au primaire et au secondaire.

Cité balnéaire de plus en plus fréquentée, et site touristique privilégié, Assinie a été érigée en commune par le gouvernement ivoirien en avril 2018.