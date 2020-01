Togo: « Bouge avec le 228 », après Adéta, cap sur le 12ème Forum National du Paysan Togolais

La plateforme Bouge avec le 228 veut créer l'évènement autour de la 12ème édition du Forum National du Paysan togolais. Décidée à faire bouger sensiblement les lignes au Togo surtout pour ce qui est de la promotion de la consommation des produits locaux, la plateforme des médias, Bouge avec le 228 et ses partenaires dont le Ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, après le premier acte à l'apothéose de Telefood 2019, où elle s'est fait connaitre du grand public et des jeunes acteurs de la chaine de valeur agricole du Togo, réunis à Adéta, mettent le cap sur le Forum National du Paysan Togo du 23 au 25 Janvier 2020, où elle compte sensiblement apporter sa touche à la communication.

Pour cette 12ème édition du FNPT, un coup d'œil rapide au plan de communication que cette plateforme des médias entend adopter pour booster encore plus les activités des participants, montre qu'il est établi en 3 temps, avant, pendant et après le 12ème FNPT.

Si pour la première partie de ce plan de communication, des actions sont déjà enclenchées dont la création et l'animation des pages Facebook, Twitter et Youtube de cette plateforme, et la publication par ses membres d'articles sur le FNPT, la conception de spots et prospectus et aussi d'un mini documentaire sur le concept « Bouge avec le 228 », la deuxième partie concernera les activités durant le Forum, les 23, 24 et 25 Janviers prochains. Des mots de l'équipe dirigeante de cette plateforme à la tête de laquelle se trouve, Kofi Telli, « une animation quotidienne et proactive sera assurée par l'équipe de la communication sur toutes ces plateformes, pour l'atteinte de l'objectif premier : faire un zoom sur les produits togolais et les entrepreneurs dynamiques et inciter la population togolaise à une consommation accrue des produits 100% togolais ».

Il est prévu entre autres, l'ouverture d'un espace média « pour donner l'opportunité aux entrepreneurs, aux partenaires en développement et acteurs de la chaîne agricole », « des émissions en différé et en live sur les médias membres et les plateformes de communication officielle du concept », « des médias tours sur les radios rurales, un espace de vente et de consommation de produits locaux et aussi des jeux pour gagner des prix essentiellement constitués de produits locaux » . Cette plateforme ne compte pas s'effacer aussitôt après le forum. On note parmi les actions de l'après forum, la poursuite des activités de visibilité des produits locaux, la détection de nouveaux entrepreneurs, et la formalisation de partenariats avec des institutions privées, publiques, internationales et entrepreneurs porteurs de projets de valorisation et de consommation des produits locaux.

Constat positif fait par Kofi Telli et ses camarades qui se mettent entièrement à la disposition des paysans togolais mais aussi de tous les acteurs de la promotion de la consommation locale au Togo, moins d'un mois après le lancement officiel de cette plateforme, « aujourd'hui, Bouge avec le 228 attire l'attention de plusieurs hommes et femmes de médias. Chaque jour que Dieu fait, nous nous attelons à assurer l'atteinte de nos objectifs. Un clin d'œil est donc fait aux uns et autres pour nous accompagner ».

En tout cas, c'est cette positivité que ces hommes de médias entendent insuffler au monde agricole togolais au travers de cette 12ème édition du Forum National du Paysan Togolais qui se tient à Kara avec pour thème principal, « Plan d'urgence du gouvernement pour la transformation agricole au Togo » et comme leitmotiv « L'agriculture n'est pas seulement un travail, c'est un mode de vie ».

Toujours ouverte à tout homme de média qui manifeste le désire d'y adhérer et qui partage pleinement ses idéaux sur la promotion de la consommation locale, on note parmi les membres de cette plateforme des médias Bouge avec le 228, des médias en ligne, des journalistes des rédactions de radios et de journaux presse écrite.