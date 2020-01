Sénégal: L'exigence d'éthique, une garantie pour la paix et la liberté

Dakar — Le président du groupe Promo consulting, Mbagnick Diop, a insisté samedi soir à Dakar sur l'exigence éthique "unanimement partagée" pour la garantie d'une liberté et d'une paix durable pour tous.

"Nous devons toujours avoir comme ligne de conduite, le respect de l'éthique et de la déontologie. Seule une exigence éthique unanimement partagée permettra de préserver durablement pour tous la liberté et la paix" a-t-il notamment indiqué.

S'exprimant samedi soir lors de la célébration du onzième anniversaire du quotidien d'information Rewmi, édité par son groupe, Diop a insisté sur le fait que ce devoir d'objectivité "se confond avec le droit du citoyen à être informé pour bien être édifié sur ce qui cerne et concerne la vie de la nation".

Mbagnick Diop, également président du mouvement des entreprises sénégalaises (MEDES) a soutenu qu'aujourd'hui, le Sénégal peut se féliciter d'une diversité médiatique "avérée, mettant ainsi l'information à la portée du plus grand nombre de citoyen".

"Ce partage instantané de l'information nous motive chaque jour à faire plus sous le sceau de l'objectivité et de l'indépendance, dans le cadre d'une neutralité parfaite pour le triomphe des valeurs républicaines, démocratiques et citoyennes" a-t-il souligné.

"La presse façonne les points de vue et formate les opinions publiques. Elle contribue indéniablement à la conscientisation des populations" a indiqué le président du groupe promo consulting qui édite aussi le site d'information "rewmi.com", la radio "rewmi Fm" et bientôt la télévision "Rewmi TV".

Selon lui, outre son rôle d'information et d'éducation, la presse sert également de baromètre à la maturité d'une démocratie et que son niveau d'émancipation "se révèle être la mesure la plus sûre du niveau de garantie des libertés et le respect des droits d'un peuple".

"De par sa place, son rôle et sa fonction, la presse mérite l'appui et le soutien de tous. Elle mérite la protection de chacun d'entre nous, car elle nous permet de jouir de notre droit constitutionnel, d'être informé de ce qui se passe autour de nous et des actes posés par les pouvoirs publics en notre nom" a expliqué Mbagnick Diop.

"Nous devons en tout moment et en toute circonstance mesurer la responsabilité que nous portons. Nous devons toujours avoir à l'esprit, les conséquences parfois terribles que pourraient engendrer notre action, nos écris, nos diffusions" a-t-il ajouté.

Le groupe promo consulting a mis à profit ce onzième anniversaire du quotidien rewmi pour décerné à l'avocat sénégalais Me Moussa Sarr, son prix de l'homme de l'année 2019.

Des officiels, de nombreux avocats, des éditeurs de presse, des chefs d'entreprises, des membres du comité d'observation des règles d'éthique et de déontologie (CORED), des artistes ont pris part à la manifestation.