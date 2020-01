Algérie: Bechar - Installation du comité local de soutien aux jeux méditerranéens d'Oran

Bechar — Un comité local de soutien à la 19ème édition des jeux méditerranéens qui auront lieu à Oran du 25 juin au 05 juillet 2021 a été installé samedi dans la soirée à Taghit, en présence du directeur général du comité d'organisation de ces jeux (COJEM), Salim Ilès et des membres de ce comité.

"Cette instance locale qui rayonnera sur l'ensemble de la wilaya de Bechar, contribuera à la promotion et à la sensibilisation à cet événement sportif régional qui verra la participation d'athlètes de 26 pays dans 24 disciplines", a indiqué à l'APS Hocine Seddiki, responsable de la commission formation et volontariat au sein du COJEM, en marge de la campagne de promotion et de sensibilisation sur ces jeux.

"Actuellement, nous avons recruté 4.000 volontaires pour les besoins de ce rendez-vous sportif, dont 1.000 ont bénéficié de sessions de formation dans cinq (5) matières liées essentiellement à l'éthique et la déontologie sportives, aux valeurs sportives et au patrimoine culturel matériel et immatériel du pays et de la ville d'Oran, et à la communication", a-t-il fait savoir.

Le début officiel de la campagne de promotion de ces jeux qui a eu lieu à Taghit, localité touristique à 97 km au sud de Bechar, est "le reflet de l'attachement du COJEM à faire prendre conscience aux citoyens de l'importance de la réussite de ces jeux qui se tiennent pour la deuxième fois en Algérie, après la 7ème édition qui s'était déroulée du 23 août au 06 septembre 1975 à Alger", a souligné M.Seddiki.