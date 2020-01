Congo-Kinshasa: Réouverture du Consulat général de Belgique à Lubumbashi

Le Consulat général de Belgique à Lubumbashi rouvre ce 13 janvier après deux ans de fermeture. C'est donc la poursuite de la normalisation des relations entre Kinshasa et Bruxelles, une reprise qui a été favorisée par le changement de pouvoir en RDC depuis janvier 2019. Le consul général de Lubumbashi a des pouvoirs étendus sur l'ensemble de l'ex-province du Katanga.

C'est lors de la visite d'État effectuée en septembre dernier par Félix-Antoine Tshisekedi dans la capitale belge que la normalisation des relations entre les deux pays a été actée. Les deux parties avaient convenu de rouvrir le consulat général du Royaume de Belgique à Lubumbashi et celui de la RDC à Anvers.

Les relations entre le Congo et l'ancienne puissance coloniale ont été souvent en dents de scie : elles l'ont été sous le régime du maréchal Mobutu, et plus encore dans les dernières années du régime Kabila.

Pour avoir exigé de l'ancien président le respect de la Constitution et de ne pas se maintenir indéfiniment au pouvoir, la Belgique avait payé le prix fort, rappelle un diplomate étranger à Kinshasa, le même qui évoque la fermeture de la Maison Schengen dans la capitale congolaise et du consulat général de Belgique à Lubumbashi (le plus important de la RDC), sans oublier la réduction des vols de Brussels Airlines.

Depuis son arrivée au pouvoir, Felix Tshisekedi, en rupture avec son prédécesseur, avait multiplié les signes d'ouverture vis-à-vis de la Belgique, pays avec lequel il entretient d'ailleurs une relation particulière et qu'il appelle son « autre Congo ».