Algérie: Arrestation d'un élément de soutien aux groupes terroristes à Tébessa

Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté samedi à Tébessa par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP), indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'ANP a arrêté, le 11 janvier 2020, un (1) élément de soutien aux groupes terroristes à Tébessa/5ème Région militaire", précise la même source.

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières "ont arrêté, à Oran/2ème RM et Beni-Ounif/3ème RM, deux (2) narcotrafiquants et saisi un (1) véhicule touristique et 10,2 kilogrammes de kif traité".

Par ailleurs, des éléments des Garde-côtes "ont déjoué, à Oran/2ème RM et Annaba/5ème RM, des tentatives d'émigration clandestine de 27 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 49 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Tiaret/2ème RM, Bechar/3ème RM, Khenchela et Tébessa/5ème RM", conclut le communiqué.