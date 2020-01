Tchad: Le President IDRISS DEBY reçoit Mabingé Ngom, directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre au palais

Mabingue Ngom marche haut sur la sellette internationale. Il vient d'ouvrir un nouveau chapitre dans le raffermissement et la consolidation du partenariat international.

En ce début du nouvel an 2020, Mabingue Ngom a eu le privilège d'être reçu au palais de NDJAMÉNA par le Président IDRISS DEBY ITNO, un allié constant et une voix autorisée à l'occasion des grands plaidoyers internationaux sur des questions qui touchent à la population. Ce qui a motivé le déplacement de Mr NGOM au Tchad pour s'entretenir avec le Chef de l'État DEBY ITNO. Le leadership fort et avéré du président DEBY

a forcé l'admiration de Mabingué Ngom à venir échanger avec le Chef de l'État et lui exprimer de vive voix et l'encourager à continuer de porter la voix africaine lors des grandes rencontres internationales. L'agenda international en matière de politique de la population a aussi occupé une large place dans les échanges qu'il a eus avec le chef de l'Etat.

Résolument engagé au service des plus démunis et d'un monde juste, le chef de l'Etat IDRISS DEBY ITNO, répond toujours présent à toutes les instances internationales de prise de décisions et y exprime en toute indépendance ses pensées et ne ferme jamais ses portes à ceux qui le consultent.

Le haut fonctionnaire sénégalais a eu aussi un entretien avec la Première Dame du Tchad, Hinda DEBY, auquel ont assisté les ministres des Affaires Étrangères et du Plan du pays. La Première Dame Hinda DEBY s'est toujours investie aux côtés des institutions internationales à l'instar du UNFPA à travers des plaidoyers forts. Mabingue NGOM a mis à profit son séjour en prenant part ce samedi 11 janvier 2020 à la cérémonie inaugurale de l'unité de prise en charge de la drepanocytose au Centre hospitalier universitaire de la mère enfant, une initiative de la fondation Grands Cœurs de la Première Dame de la République du Tchad HINDA DEBY ITNO.