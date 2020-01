Congo-Kinshasa: Kindu - Matata insiste sur la préservation des acquis pour le développement positif de la province

Dans le cadre de ses vacances parlementaires, le Sénateur Augustin Matata Ponyo s'est rendu dans son fief de Kindu, dès l'entame de ce mois de janvier 2020. Sur place, il a amorcé toute une kyrielle de consultations avec toutes les couches de la population de la ville de Kindu et la classe politique de la province du Maniema.

Objectif ? Rendre compte de tout ce qui s'est passé au niveau national et dans le cadre institutionnel et en discuter, en cas de nécessité, autour d'une table. Il s'est attardé, principalement, sur la vive tension qui a eu lieu dernièrement entre les jeunes du quartier LUMBULUMBU et ceux de JAMAÏC. Dissentiment à la base d'une polémique violente engendrant, malheureusement, plusieurs dégâts matériels et humains. Il fallait donc, identifier les causes directes et indirectes de ces actes, dresser un état des lieux et proposer des pistes de solutions.

Les premiers à être consultés par l'Honorable Matata Ponyo sont le gouverneur de la province du Maniema, Auguy MusafiriNkola, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema ainsi que quelques Députés Provinciaux.

Après avoir écouté tout le monde, un message de paix a été lancé, celui de sensibiliser chacun sur le développement de la province et du pays car "nous devons faire un effort pour protéger les acquis", a souligné cet ancien Premier Ministre.

Une initiative appréciée et applaudie par toute la population du Maniema, en général, et celle de Kindu, en particulier.

Outre le gouverneur de province et les Députés Provinciaux, l'élu de Kindu a également reçu les représentants des quartiers LUMBULUMBU et JAMAÏC. Avec ces leaders d'opinions, les échanges ont tourné autour de comment trouver des solutions définitives au problème entre les jeunes de ces 2 quartiers stratégiques de la ville de Kindu.

Au terme de cette série de consultations, il a visité le quartier JAMAÏC, le plus touché pendant les affrontements. Matata Ponyo a, non seulement, constaté les dégâts mais aussi et surtout, réconforté les familles touchées.

Il a, par la même occasion, promis de s'impliquer personnellement pour que ces familles bénéficient d'une réparation.

Emus par cette visite surprise, les habitants du quartier JAMAÏC lui ont réitéré leur soutien indéfectible.

Parlant du bilan de cette série de consultations devant la presse de Kindu, l'Honorable Matata Ponyo l'a jugé globalement satisfaisant.

Comme dans ses habitudes, il a payé les factures de plusieurs malades et transférer d'autres malades au centre hospitalier LUMBULUMBU en vue d'une bonne prise en charge.