Congo-Kinshasa: Coupe de la CAF - DCMP frappe à la porte des quarts de finales

Pour sa réapparition en compétitions interclubs de la Caf, près de 10 ans après, lentement mais surement, le Daring Club Motema Pembe frappe déjà à la porte des quarts de finales de la 17ème édition de la Coupe de la Confédération.

Le club congolais a battu la formation marocaine de Renaissance Sportive de Berkane, 1-0, dimanche 12 janvier, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, en match de la 4ème journée de la phase de poules. Par cette victoire, Motema Pembe n'est plus qu'à un pas de l'autre étape de la compétition.

Après avoir lourdement perdu son match de la 3ème journée face à la même équipe, il y a deux semaines, à Berkane (0-3), Motema Pembe, déterminé et motivé, a livré un bon match, posant le ballon au sol, des passes précises, sans trop de déchets. C'est ainsi qu'il va dominer la première période, sous un soleil accablant, mais sans parvenir à ouvrir le score.

A la reprise, les Marocains vont tenter d'imposer leur jeu, monopolisant le ballon, question de casser le rythme et ainsi ralentir le jeu. Mais, ils seront surpris par une incursion de Williama Likuta Luezi bien servi à l'entrée de la surface de réparation, qui réussira son geste technique et son drible, avant de lâcher de son pied gauche, une frappe super-sonic à ras-du-sol pour l'ouverture du score. C'est l'euphorie dans les gradins ; Dcmp prend l'avantage.

Pour réagir, les Marocains regroupés décident alors d'ouvrir le jeu, et se jettent à fond à la quête de l'égalisation. La pression sera à la hauteur, parce que Motema Pembe sera en difficulté. Il n'aura la vie sauve que grâce à son gardien Mouko Barel qui, à la 82ème minute, face-à-face avec l'attaquant marocain, sortira un but tout fait.

DCMP en sort victorieux et totalise 7 points en quatre matches joués. Il vient à la deuxième place au classement du groupe B, derrière son adversaire du jour, Renaissance Sportive de Berkane, 7 également.

Dans l'autre match de ce groupe, Zanaco United qui a battu Esae du Bénin 3-0, compte désormais 6 points, tandis qu'Esae ferme la manche avec 1 point.

La prochaine journée, la 5ème, interviendra le 26 janvier, et DCMP se déplacera au terrain de Zanaco United en Zambie.

Club : s'en est presque fini...

Avec un seul petit point à deux journées de la fin de cette phase de poules, l'AS V.Club n'a presque plus rien à gagner dans cette Ligue de champions de la Caf, édition 2020. L'équipe de "Bana Véa" a tout gâché en perdant samedi 11 janvier à domicile devant l'Espérance Sportive de Tunis (0-2), pourtant il y a deux semaines, à Rades, en Tunisie, V.Club lui avait imposé un match nul de score vierge (0-0).

Dans une partie pourtant équilibrée, les Tunisiens ont réussi à trouver la faille à la 21ème, ouvrant le score par l'entremise du Malien Foussieny Coulibaly. C'est le score à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Ibenge et ses hommes ont continué à pousser, mais en vain. La défense adverse très regroupé, n'a pas du tout cédé. Mécontents du fait que le but n'arrive pas, les supporteurs de V.Club se sont livrés au jet des projectiles, poussant l'arbitre à arrêter la partie alors qu'il ne restait que quelques minutes. Après l'intervention des services de sécurité, le calme est revenu et la rencontre s'est poursuivie, où les Tunisiens vont doubler la mise dans les temps additionnels, clouant ainsi les Dauphins noirs de Kinshasa. Par cette défaite, V.Club bat un record de quatre matches sans marquer le moindre but.

Le double tenant du titre, Espérance Sportive de Tunis prend ainsi la tête de ce groupe avec 7 points, suivi de Raja Club Casablanca 6 points, Jeunesse Sportive de Kabylie 3 points, et V.Club bon dernier 1 point.

Mazembe à l'honneur, déjà en quart de finales

Si Dcmp attend encore, et que V.Club est presque déjà éliminé, Mazembe lui est déjà qualifié pour les quarts de finales de la 24ème édition de la Ligue de champions de la CAF.

Les Corbeaux se sont qualifiés après leur succès devant les Angolais de Primeiro de Agosto 2-1, samedi, au stade TP Mazembe.

Au départ du jeu, Mazembe a été cueilli à froid par les Angolais en première période après le but de Mabululo à la 8e minute. Dans la deuxième partie, les "Corbeaux" vont assiéger le camp adverse pendant une dizaine de minutes, avant de réussir finalement à égaliser grâce à Chico Ushindi (59ème). Et un peu plus tard, Jackson Muleka (68e) viendra désillusionner les Angolais, signant ainsi la victoire de son équipe.

Avec désormais 10 points, Mazembe valide son ticket pour les quarts de finale, devant Zamalek d'Egypte (7 points), Zesco et Primeiro ont chacun deux points.