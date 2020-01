Algérie: Le RND s'attèllera à la consolidation de l'Etat national

Alger — Le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi a affirmé, samedi à Alger, que la vision futur du parti "repose sur la consolidation de l'Etat national à travers l'ancrage de l'action dans le courant national".

"La vision future du RND, cristallisée à partir des acquis des derniers mois, repose sur la consolidation de l'Etat national à travers l'ancrage de l'action dans le courant national et la rupture avec les pratiques négatives ayant empreint le parcours de certains partis, dont le RND", a indiqué M. Mihoubi lors d'une conférence de presse animée au lendemain de la réunion du Conseil national du parti.

Evoquant les décisions ayant sanctionné les travaux du Conseil national, le SG par intérim du RND M. Mihoubi a fait état d'un travail de rupture avec les pratiques du passé, notamment à traves "la libération du RND de l'image stéréotype de comité de soutien qui lui est collée depuis 20 ans"."Nul ne peut nier que c'est là un pas courageux alors que beaucoup misaient sur l'implosion du RND et sa disparition de la scène politique, mais sa forte présence s'est confirmée lors de la campagne électorale durant laquelle il a contribué à la réussite de la Présidentielle par une participation et un discours remarquables", a-t-il soutenu.

S'agissant de sa candidature au poste de SG du RND, M. Mihoubi a estimé qu'il "était encore tôt d'évoquer cette question", précisant qu'au sujet des "rumeurs" de dissidences au sein du parti, qu'"il s'agit ni plus ni moins que de mesures disciplinaires d'exclusion à l'encontre de (04) membres pour violation du règlement".Concernant la décision du Président de la République portant amendement de la Constitution, M. Mihoubi a indiqué que son parti était favorable à une consultation à ce sujet et souhaitait présenter son point de vue.Pour ce qui est de la composante du nouveau exécutif, le SG par intérim du RND a répondu que "ce qui importe n'est ni les noms, ni le nombre mais plutôt la performance de ce Gouvernement et ce qu'il offrira au citoyen notamment à la lumière des défis économiques actuels".

Quant à la position de son parti concernant la crise en Libye, M. Mihoubi a déclaré que le RND fait sienne la position officielle de l'Etat algérien, qui est en faveur d'une solution politique à cette crise libo-libyenne, saluant le rôle de la diplomatie algérienne dans ce dossier.La date du Congrès extraordinaire du RND a été fixée aux 19 et 20 mars prochain par son Conseil national, dont la session, a déclaré M. Mihoubi "s'est déroulée dans de bonnes conditions et a vu la participation de la majorité des membres, qui ont loué la participation du parti au dernier scrutin présidentiel, sa capacité à se positionner dans le paysage politique national et à présenter des visions concernant la prochaine étape.