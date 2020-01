Madagascar: Lutte / Championnats de Madagascar - Les grands clubs confirment leur suprématie

Des combats intensifs étaient au rendez-vous des championnats de Madagascar de lutte.

Quatre clubs de renom ont dominé les débats lors des championnats de Madagascar de lutte, toute la journée de samedi dernier au gymnase couvert d'Ankorondrano. Elodie Rasoaharimalala Françoise de l'ATB Boeny a réalisé un beau doublé.

Pas de grande surprise. Le dénouement des championnats de Madagascar de lutte a été marqué par la confirmation des grands clubs d'Analamanga et de Boeny. La compétition s'est tenue samedi dernier au gymnase couvert d'Ankorondrano. C'était la première fois que la Fédération Malgache de Lutte (FML) a introduit le nouveau style de combat qui est l'«Alysh », une lutte traditionnelle droite ou «lutte à la ceinture», dont l'objectif est de jeter l'adversaire sur le tapis. C'est une nouvelle formule adoptée par la Fédération Internationale de Lutte Ceintures d'Alysh (IFWBA). Cependant, les quatre titres en jeu en cette catégorie ont encore été partagés par le Cosfa, le Cospn, le Rossary et l'ATB Boeny qui ont remporté chacun une victoire. Ce combat ne semble pas facile pour les participants. Ils ont encore du mal à s'y adapter. Beaucoup d'entre eux ont fait une double inscription, notamment en « Alysh » et en lutte libre mais uniquement Elodie Rasoaharimalala Françoise de l'ATB Boeny a réalisé un beau doublé. Déjà championne en « Alysh », Elodie était sacrée championne chez les seniors dame -62kg en éliminant Julianah Rasoanirina du Cospn en finale.

Toutefois, le Club Omnisport des Forces Armées (COSFA) reste le meilleur club en termes de nombres de titres. Il avait brillé avec six médailles d'or et se hisse en haut du tableau des médailles. Parmi ses intouchables, Sebany Moravily chez les hommes -60 kg. Il a défait Bienvenue Andriamalala, son coéquipier en finale d' «Alysh ». Ainsi, Cosfa a remporté cinq titres en lutte libre. Chez les juniors -61 kg, c'était encore un duel entre ces deux combattants en question mais, cette fois, Bienvenu Andriamalala a pu prendre sa revanche sur son adversaire par acquisition de points. Chez les -86 kg, Antonio Andriamalaza a disposé d'Hercule Randriamiharisoa du club FIFA en finale, tandis qu'Edouard Rakotoarisoa a décroché sans adversaire le titre chez les -125 kg. Emma Rasoanantenaina et Tahiana Rasoanaivo ont complété le podium chez les dames -57 kg et -65kg.

Le Club Omnisport de la police nationale (COSPN), de son côté, termine en deuxième position du classement des médailles avec cinq or. Ses dames ont particulièrement brillé. Elles ont disputé cinq finales et ont reçu deux titres chez les juniors par l'intermédiaire de Nantenanaina -50kg et Tahiana Rasoanaivo -65kg, tandis que Julianah a été renversée par Elodie en finale d' «Alysh ». Le club Rossary se trouve en troisième position avec cinq titres. Il a ravi un or en lutte à la ceinture grâce à Rinoh. Les autres auteurs étaient Princia Ranomezanjanahary chez les dames, tandis que Pameli Rakotonandrasana, vainqueur sans adversaire et Miminirina Randriamahefa, chez les juniors. Chez les séniors, Todisoa Ratolojanahary a remporté le sacre pour les -79kg. Le 3FB s'est trouvé à la quatrième position du classement des clubs avec quatre titres. Quant à l'ATB, le club de la ligue de Boeny, il n'a pas démérité avec deux médailles d'or, un doublé d'Elodie Rasoaharimalala.

Une vague de sorties à l'étranger. Pas moins de 100 lutteurs avaient participé aux championnats de Madagascar 2020. Ils sont issus de quatre ligues régionales, à savoir Analamanga, Atsinanana, Boeny et Ihorombe. Cela entre dans le cadre de la préparation des championnats d'Afrique en Algérie le 03 février prochain et la qualification olympique au Maroc le 9 mars. « A travers cette journée, nous allons faire un regroupement des combattants à partir de la semaine prochaine pour trouver les meilleurs qui pourraient défendre le fanion malgache aux compétitions internationales. La plus importante sera celle de la qualification aux Jeux Olympiques. Et à ce sujet, les jeunes sont de plus en plus convaincants techniquement, mais il y a encore le manque de condition physique surtout au niveau de la musculation», a fait savoir le président de la fédération, Mamitiana Raveloson. D'ailleurs, d'autres tournois internationaux et nationaux sont aussi dans le viseur.