Madagascar: Football - L'Elgeco Plus portera la marque Macron

La relève de l'Elgeco Plus Analamanga.

Pour l'amélioration et le développement de son club, l'Elgeco Plus essaie de s'ouvrir et de rester ouvert aux opérateurs internationaux de football. Cependant, le président Alfred Andriamanampisoa a annoncé, hier lors de la présentation des vœux au By-Pass, que le club porterait et se vêtirait désormais de la marque italienne « Macron » à partir de maintenant. D'ailleurs, il a expliqué aussi que l'infrastructure l'Elgeco Plus Stadium sera progressivement améliorée cette année. La réparation de l'autre tribune du stade s'achèvera dans quelques mois. « La construction du terrain synthétique était achevée. Par contre, on essaie toujours de rénover les infrastructures. De ce fait, on travaille constamment pour les renforcer. Cette fois-ci, on a choisi de s'occuper de cette tribune pour qu'elle soit digne d'une tribune aux normes internationales », a-t-il déclaré.

Un tournoi international. En outre, le club Elgeco Plus prévoit d'organiser une compétition internationale de l'océan Indien pour la catégorie jeune pour cette saison. De ce fait, les îles voisines seront toutes invitées à y participer. Cela est prévu pour le mois de juin. Rappelons que ce grand club d'Analamanga a été fondé en 2008 à Manankara. Actuellement, il possède déjà plus de 200 joueurs licenciés, tous âges confondus. D'ailleurs, c'était lors de cette fête d'hier que les dirigeants ont remis les trophées aux meilleurs joueurs de la précédente saison, allant de la catégorie 7 ans jusqu'au moins de 17 ans. De plus, les deux coaches qui assurent les entraînements des jeunes ont été aussi gratifiés. La cérémonie d'hier s'estt poursuivie par des activités culturelles.