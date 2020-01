Madagascar: Programme Energies - Un kiosque solaire multifonctionnel à Sainte-Marie

C'est le kiosque solaire multifonctionnel installé à Sainte-Marie.

Un investissement de l'ordre de 45 700 euros a été alloué par le programme Énergies pour réaliser cette plateforme solaire.

Un kiosque solaire multifonctionnel et autonome vient d'être construit dans la ville de Sainte-Marie. Cette plateforme a été instaurée par le biais de la réalisation du programme énergies, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la Commission de l'océan Indien (C0I) en collaboration avec l'Agence de Développement de l'Electrification Rurale (ADER). L'objectif consiste à assurer le développement de l'économie locale et à améliorer les conditions de vie de la population de Sainte-Marie, et ce, grâce à un accès facile à une source d'énergie propre.

Conservation des produits de pêche. Notons que le programme Energie a alloué un investissement total estimé à 45 700 euros pour réaliser ce kiosque solaire multifonctionnel et autonome sur l'île aux Nattes. Il s'agit notamment d'une plateforme étalée sur une superficie de 33m² sur laquelle des panneaux photovoltaïques sont installés afin de produire de l'électricité. Cette source d'énergie solaire permet ainsi d'alimenter différents appareils comme les réfrigérateurs, les machines à glace et les postes téléviseurs ou les radios ou encore de recharger des batteries de téléphones portables et celles des lampes solaires destinées à l'éclairage des quartiers locaux. A part cela, un forage de puits a été réalisé à côté de ce kiosque. Une machine y produit ensuite des glaçons par le biais d'un système d'infiltration d'eau. Ce qui permettra d'assurer la conservation des produits de pêche. Ainsi, les pêcheurs peuvent transporter leurs captures dans des glacières afin de maintenir le respect de la chaîne de froid jusqu'aux clients finaux.

Transition énergétique. Il faut savoir que le programme Energies met en œuvre un tel projet concret dans le dessein d'accompagner la transition énergétique des Etats membres de la Commission de l'océan Indien. En effet, les îles de l'Indianocéanie sont particulièrement dépendantes des importations de ressources fossiles pour la production d'énergie. Pourtant, le coût de cette énergie est le double de celui de l'énergie propre. Pour une efficacité énergétique, ce projet de construction d'un kiosque solaire multifonctionnel et autonome a été mis en place. Celui-ci est d'ailleurs conçu sur la base de l'identification des besoins des communautés locales. Par ailleurs, des charbonniers ont bénéficié d'une formation sur la technique de carbonisation améliorée toujours par le biais de la mise en œuvre du programme Énergies et en partenariat avec AIDES (Appui aux Investissements Durables). En fait, la production de charbon constitue une source de revenus importante pour les paysans. Avec cette nouvelle technique de carbonisation, ceux-ci peuvent obtenir un rendement amélioré avec un taux de carbonisation de 33,9%, a-t-on conclu.