Madagascar: MAFAMI - Pour la libération de Hasimpirenena

MAFAMI revendique la libération de Hasimpirenena.

Cette association invite les tenants du pouvoir à se pencher sur le cas de cet ancien directeur général des services fonciers et non moins inspecteur des domaines et de la propriété foncière. Elle revendique notamment qu'il recouvre sa liberté.

L'association MAFAMI (Mpianatra, Mpiasa, Mpandraharaha, Maintimolaly avy amin'ny Faritanin'Antananarivo Miray) a tenu tout récemment une assemblée générale extraordinaire le 8 janvier dernier. Selon le communiqué publié par cette association, au nom des droits de l'homme ainsi que celui des électeurs, l'association se sent orpheline. Elle revendique ainsi la libération de Rasolomampionona Hasimpirenena. Elle s'adresse notamment aux différents responsables du pays. Faut-il rappeler qu'il est inculpé dans des affaires d'infractions douanières.

Très actif. Il a été élu tout récemment député dans le district de Fandriana. Cet ancien directeur général des services fonciers, et non moins inspecteur des domaines et de la propriété foncière, a été très actif dans plusieurs domaines. Il a été ainsi président d'honneur de plusieurs associations, entre autres, la plateforme AS TAFIM (Tanora ho an'ny Fampandrosoana ifotony eto Madagasikara), l'équipe de Football Top Dom et de l'association des joueurs de rugby des bas quartiers.

Compréhension. MAFAMI espère ainsi miser sur la compréhension des tenants du pouvoir afin que son appel ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Et comme on l'a cité auparavant, cette association qui est représentée à travers toute l'île voudrait notamment que le fondateur de MAFAMI recouvre la liberté. Ainsi, au cas où le vœu de cette association serait exaucé, Rasolomampionona Hasimpirenena pourra enfin siéger au sein de l'Assemblée nationale en tant que député élu dans le district de Fandriana.