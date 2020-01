Congo-Kinshasa: [Insécurité au Maniema] Assemblée nationale - Un caucus des élus nationaux plaide pour le rétablissement de la paix

La paix et la sécurité sont des termes qui reviennent très souvent dans la sphère politique et décisionnelle de la RDC. Cette répétition fait montre clairement qu'au stade actuel, la question sécuritaire n'est plus qu'une simple nécessité, mais une urgence totale pour la patrie de Lumumba-Mzee.

Sur ce, vendredi 10 janvier 2020, dans son cabinet de travail du palais du peuple, la Présidente de l'Assemblée nationale, Mme Jeanine Mabunda Lioko, a reçu en audience le Caucus des députés nationaux élus du Maniema. Ce dernier déplore la situation d'insécurité dans les territoires de Kabambare, KASONGO, Kahilo, Lubutu et même dans la ville de Kindu.

A travers cette visite, le caucus des Députés, conduit par Didier Manara, a introduit leur requête pour donner de l'éclairage sur la question de l'insécurité qui prévaut dans la province du Maniema. «Nous sommes le caucus des Députés nationaux du Maniema. Nous avons sollicité et obtenu un entretien avec l'Honorable Présidente de l'Assemblée nationale qui est la responsable numéro Un de notre Institution, pour des questions brûlantes qui se passent chez nous au Maniema », a lâché Didier Manara. Et de renchérir : " l'insécurité est un problème très sérieux et chez nous au Maniema, c'est pratiquement toute la province est concernée par ce problème notamment, dans le territoire de Kabambare, Kasongo, Kahilo, Lubutu et même dans la ville de Kindu".

Au cours de cette séance de travail avec Mme Mabunda, les Députés nationaux du Maniema n'ont pas manqué des explications claires par rapport à cette question, avant de donner des pistes de solution sur lesquelles le gouvernement pourrait se baser pour résoudre cette question.

En guise de rappel, la République démocratique du Congo traverse une période tumultueuse notamment, à cause de la recrudescence des tueries et massacres dans la partie orientale du pays. Beaucoup avancent la thèse de la balkanisation de la RDC. Des hommes politiques du pays ne jurent que sur le rétablissement de la paix sur toute l'étendue du territoire national. C'est cette démarche que mènent en même temps les Députés nationaux du Maniema qui ont vécu la même situation désastreuse dans leur province.