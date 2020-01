Congo-Kinshasa: Ebola - Un mois après, nouveau cas enregistré à Beni

Après près d'un mois d'accalmie, un nouveau cas de la maladie à virus Ebola a été enregistré dans la ville de Beni, en République démocratique du Congo, indique l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans son dernier bulletin. Le malade, un homme de 40 ans, avait été en contact avec une personne décédée d'Ebola fin décembre.

«Ce nouveau cas signalé à Beni est lié à une chaîne de transmission qui a pris naissance dans l'aire de santé d'Aloya, dans la zone de santé de Mabalako», déclare l'OMS. Au total, douze nouveaux cas confirmés ont été signalés du 1er au 7 janvier dans la flambée actuelle de maladie à virus Ebola dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Outre celui de Beni, les cas confirmés cette semaine ont été signalés dans neuf aires de santé de quatre zones sanitaires notamment, sur deux foyers importants : Butembo (5 cas) et Mambasa (4 cas). Il y a également deux cas à Mangina.

Au cours de 21 derniers jours (18 décembre 2019 au 7 janvier 2020), 41 cas confirmés ont été signalés dans 13 secteurs de six zones sanitaires actives dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Et, Mabalako a recensé plus de la moitié avec 20 cas. «La zone de santé de Mabalako reste le principal point chaud de la flambée, avec 49% des cas confirmés signalés au cours des 21 derniers jours », a souligné l'OMS.

2.235 personnes sont déjà mortes d'Ebola

Bien que la majorité des cas soient liés à des chaînes de transmission connues, la réintroduction de la maladie dans des zones sanitaires à forte densité de population qui ont été précédemment éliminées, comme les zones sanitaires de Butembo, Katwa et Beni, suscite les inquiétudes des organismes humanitaires. Selon l'agence onusienne basée à Genève, les sources d'exposition de cinq nouveaux cas signalés dans la zone de santé de Kalunguta et de quatre nouveaux cas signalés dans la zone de santé de Mambasa au cours des 21 derniers jours font actuellement l'objet d'une enquête.

Un total de 3.392 cas d'Ebola ont été signalés en date du 7 janvier dont 3.274 cas confirmés et 118 cas probables, parmi lesquels 2.235 cas sont décédés. Ainsi, Sur le total des cas confirmés et probables, plus de la moitié sont des femmes soit, 1.903 alors que les enfants de moins de 18 ans représentent le tiers soit, 956 cas. Les agents de santé n'ont pas aussi été épargnés : 169 travailleurs, soit 5% ont été touchés.