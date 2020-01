Algérie: Révision constitutionnelle-dialogue national - L'engagement du Président Tebboune salué

Alger — Le parti du Front de libération nationale (FLN) a salué dimanche l'engagement du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la révision de la Constitution et son appel à la tenue d'un "dialogue national inclusif".

Le parti du Front de libération nationale (FLN) salue "l'engagement du Président de la République en faveur de la révision de la Constitution qu'il a placée à la tête des priorités de son mandat (...) ainsi que les consultations qu'il a entamées avec les personnalités nationales, les différentes formations politiques et civiles et les acteurs sociaux pour garantir l'entente nationale concernant les grands intérêts du pays", lit-on dans le communiqué sanctionnant la réunion des secrétaires de Mouhafadate et des présidents des comités transitoires, présidée par le secrétaire général par intérim du parti, Ali Seddiki.

Pour ce qui est des affaires internes du parti, les secrétaires des Mouhafadate et les présidents des comités transitoires ont exprimé "leur soutien au SG du parti par intérim et affirmé leur disponibilité à l'accompagner dans l'accomplissement de ses fonctions en cette phase exceptionnelle, loin de toute forme de marginalisation, et ce en vue de renforcer la place du parti dans le respect de ses constantes et références idéologiques novembristes, par le biais du dialogue, de la concertation et de la pratique démocratique"."Ali Seddiki a été mandaté conjointement avec le bureau politique pour prendre toutes les mesures relatives à l'organisation dans les plus brefs délais du 11e congrès du parti ", a indiqué la même source, soulignant "la disposition des secrétaires des Mouhafadate et les présidents des comités transitoires des ouhafadate du parti à entamer la préparation de cette échéance et à veiller à réunir les conditions de sa réussite".

Les secrétaires des mouhafadates et les présidents des comités transitoires ont saisi cette occasion pour présenter leurs "chaleureuses félicitations" au Président Abdelmadjid Tebboune suite à son élection à la magistrature suprême, souhaitant "succès et réussite" au nouveau gouvernement sous la présidence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad.Ils ont également rendu hommage à l'Armée nationale populaire (ANP) qui veille sur la sécurité de l'Algérie, sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale.