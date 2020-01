Congo-Brazzaville: Gastronomie - A la découverte des techniques de culture et de dégustation du thé chinois

A l'approche du Nouvel An chinois, l'entreprise China state construction engineering corporation (CSCEC) a organisé, le 11 janvier, à Brazzaville, une conférence sur la dégustation au profit de ses employés congolais.

L'activité, qui s'inscrit dans le cadre des échanges culturels entre la Chine et le Congo, a permis aux participants de cerner les vertus thérapeutiques des différents thés chinois, (vert, blanc, bleu, noir sombre, etc.)

Devant un public composé des responsables de l'ambassade de Chine au Congo et de la société CSCEC, des étudiants de l'Institut Confucius et autres invités, la présentatrice, LI Huaxiu a su capter pendant une heure leur attention dans son exposé sur la technique de préparation du thé chinois. Muni d'une théière, d'un filtre à thé, des feuilles de thé, des tasses, elle a expliqué comment procéder pour obtenir une infusion parfaite.

La méthode de préparation du thé comprend, selon la présentatrice, plusieurs étapes. La première consiste à rincer la théière avec un peu d'eau chaude, la remplir de moitié avec les feuilles de thé (plus ou moins selon les goûts). Le thé utilisé varie selon les goûts et les régions : jaunes ou blancs pour les plus délicats, verts, rouges ou noirs pour des saveurs plus marquées.

Versez ensuite l'eau chaude et videz immédiatement dans le pot qui va recueillir l'infusion. Videz ensuite le pot dans le bateau à thé, qui est une sorte de jatte en terre dans laquelle repose la théière qui va pouvoir être maintenue au chaud le temps de l'infusion.

La règle d'or pour la durée du thé noir ou vert est d'une minute à deux pour un thé stimulant, trois à quatre minutes pour un thé « équilibrant ». Pendant ce temps, il faut préparer les tasses, versez de l'eau chaude dans un grand bol puis faites tourner les tasses dans l'eau du bol. Remplissez ensuite les tasses d'eau chaude et versez-les dans le pot à thé, puis dans les tasses, en se munissant de petits bols. Placez les bols sur chaque tasse, puis retournez l'ensemble de haut en bas.

La coutume veut qu'après cette étape, on vous fasse humer les arômes dans le petit bol, pour vous préparer à la dégustation. Le temps est enfin venu de savourer votre thé et d'y apprécier ses arômes.

Par ailleurs, le documentaire projeté sur un écran géant a permis au public d'approfondir sa connaissance sur la culture et la richesse du thé, une boisson chinoise par excellence. On pouvait aussi admirer les jardins de thé qui s'étendent à perte de vue dans les principales villes chinoises.

Yang Peipei, Clotaire Heka Bakila-Moussitou, Wang Snengli, respectivement conseillère économique à l'ambassade de Chine, le directeur de la coopération et du partenariat au ministère de la Culture et des Arts, sans oublier le directeur général de la CSCEC et son représentant ont souligné, tour à tour, dans leur discours, l'importance de la culture du thé chinois.

Pour le directeur général de la CSCEC, l'entreprise s'est attachée au développement de la coopération économique et aux échanges culturels entre la Chine et le Congo. Il a, en outre, rappelé le renforcement des liens d'amitié entre le Congo et la Chine, matérialisé par le financement et la construction de plusieurs infrastructures et établissements scolaires au Congo, ainsi que le rôle que joue cette entreprise dans la promotion de la culture sino-congolaise.

La conférence a été également marquée par une partie de dégustation des différentes sortes de thé chinois, et par des séances de questions réponses sur la culture du thé en Chine et au Congo. Selon l'astrologie chinoise, 2020 est l'année du Rat De Métal qui débutera le 25 janvier avec le Nouvel An chinois pour se terminer le soir du 11 février 2021 et laisser place au signe chinois du Buffle de Métal.